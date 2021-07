OTTAWA, ON, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Les indicateurs de la relance des PME sont peut-être encourageants, mais les entreprises des secteurs des arts et loisirs (centres de conditionnement physique, arcades, etc.) et de l'hébergement/restauration (p. ex. hôtels, restaurants) peinent vraiment à redémarrer, signale la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Les derniers résultats du Tableau de suivi de la santé des PME publié par la FCEI montrent ce qui suit :



Toutes les entreprises Arts et loisirs Hébergement/restauration PME complètement ouvertes 68 % 33 % 32 % PME ayant retrouvé tous leurs employés 45 % 20 % 18 % PME enregistrant à nouveau des ventes normales 35 % 11 % 15 %

« La pandémie n'a épargné aucune PME. Mais celles qui sont dans les secteurs des arts et loisirs et de l'hébergement et de la restauration ont été tout particulièrement touchées en raison des fermetures, des restrictions de voyages et des limites de capacités d'accueil. Il faut s'attendre à ce que ces entreprises continuent d'avoir un niveau de vente catastrophique pendant encore plusieurs mois. La réouverture des entreprises n'est que la première étape d'un long processus vers la reprise économique, fait remarquer Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI. Il reste aux PME beaucoup de chemin à parcourir pour réembaucher et former leurs employés, accueillir à nouveau des clients tout en respectant les nombreuses restrictions toujours en vigueur dans plusieurs régions du pays. En tant que consommateurs, nous pouvons aider les PME à redémarrer en privilégiant autant que possible l'achat dans nos petits commerces locaux. »

Le concours #JechoisisPME encourage l'achat local

La FCEI a relancé récemment son concours #JechoisisPME organisé la première fois en 2020 dans le but d'encourager les consommateurs à soutenir les PME. Cette année, la valeur totale des prix en argent pour les consommateurs et les PME est six fois plus importante (près de 300 000 $).

Pour participer au concours, les consommateurs sont invités à se rendre à JechoisisPME.ca et à envoyer un message de remerciement à leur entreprise locale préférée. Leur message est transmis à l'entreprise remerciée et le consommateur court la chance de gagner 2 000 $ en argent ainsi que des cartes-cadeaux de la Banque Scotia, d'eBay, de Mastercard et de Dairy Queen. L'entreprise mise en nomination par le gagnant remporte également 10 000 $, ainsi que des cartes-cadeaux. De plus, Microban 24 offre 100 prix « bonus » de 2 400 $ en argent pour aider les PME à rouvrir en toute sécurité.

« Faisons en sorte de mettre les PME à l'honneur cet été en allant dans nos restaurants préférés ou en s'inscrivant à un nouveau cours de conditionnement physique ou encore en magasinant chez un petit détaillant », conclut M. Guénette.

Source des données de la FCEI

Les résultats préliminaires sont extraits du sondage FCEI Votre voix - juillet 2021 toujours en cours qui a suscité 2 856 réponses depuis le 8 juillet 2021. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,8 %, 19 fois sur 20.

À propos de #JechoisisPME

La campagne #JechoisisPME menée par la FCEI encourage l'achat local, fait la promotion des initiatives visant à soutenir les PME d'un bout à l'autre du pays, et fournit aux chefs d'entreprise des affiches et d'autres outils pour les épauler dans la reprise de leurs activités. Tous les prix en argent destinés aux entreprises sont offerts par Microban 24 afin d'aider les PME à rouvrir en toute sécurité. Le concours est parrainé par la Banque Scotia et eBay. La campagne est soutenue par Intuit Canada, Services aux commerçants Chase, Star Metroland Media et Maru/Matchbox.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

