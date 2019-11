Les plus grands experts et militants proposent des solutions pour soutenir la santé mentale et le mieux-être en milieu de travail

Organisées par Croix Bleue Medavie, les conférences Benefits 3 réunissent des employeurs, des professionnels des ressources humaines, ainsi que des conseillers et consultants en régime de soins de santé pour partager des mesures concrètes qui favorisent la santé, la productivité et le leadership au travail - les trois piliers de cette série de conférences annuelles.

Reconnaissant qu'actuellement un Canadien sur cinq en âge de travailler souffre d'une maladie mentale et que le coût pour l'économie canadienne devrait atteindre 88,8 milliards de dollars d'ici 2021,1 les conversations sont axées sur ce qui fonctionne bien pour créer des milieux de travail psychologiquement sûrs, sains et productifs partout au pays.



Les conférenciers et les délégués ont échangé des idées et des réflexions sur des stratégies et des solutions efficaces qui éliminent les obstacles aux soins, comme la stigmatisation, le coût et le manque d'accès à des professionnels qualifiés en santé mentale, qui empêchent 60 pour cent des Canadiens d'obtenir l'aide professionnelle dont ils ont besoin.2



En tant qu'assureur et gestionnaire du régime de soins de santé d'un Canadien sur douze, Croix Bleue Medavie s'engage à aider les employeurs à bâtir des milieux de travail qui favorisent la santé mentale des employés canadiens. À cette fin, l'entreprise a mis au point une gamme complète d'outils de pointe en médecine personnalisée et ciblée afin de s'assurer que ses adhérents ont un accès plus facile et plus rapide à des soins spécialisés.



Plus tôt ce mois-ci, Croix Bleue Medavie a apporté des améliorations à sa couverture de soins de santé complémentaires relative aux professionnels de la santé mentale en élargissant la gamme de fournisseurs de services admissibles et en augmentant les maximums de couverture. Les nouveaux types de fournisseurs comprennent les conseillers-thérapeutes, les psychothérapeutes et les psychoéducateurs.

Ces améliorations font suite au lancement du nouveau portail de santé en ligne de Croix Bleue Medavie, Connexion santé, qui offre aux adhérents un accès rapide à des professionnels en santé mentale pour des services de consultations et d'information en ligne, ainsi que d'autres services de santé virtuels. La gamme complète de produits de Croix Bleue Medavie pour promouvoir la santé mentale et le mieux-être en milieu de travail peut être consultée sur le site Web au cbmedavie.ca/solutionssantementale.



Citations des participants :

Eric Laberge, président, Croix Bleue Medavie

En tant que partenaire de solutions de soins de santé, Croix Bleue Medavie s'engage à aider les employeurs à bâtir des milieux de travail qui favorisent la santé mentale des employés canadiens. Nous continuerons de former des partenariats stratégiques, d'investir des ressources et de tirer parti des nouvelles technologies pour mettre au point des solutions novatrices et concertées qui accroîtront l'accessibilité aux soins, amélioreront la résilience mentale et, en définitive, offriront aux Canadiens atteints d'une maladie mentale une meilleure qualité de vie.

Serena Ryder, artiste lauréate d'un prix Juno

Beaucoup d'entre nous apprennent que les émotions doivent être refoulées et que de s'effondrer est une mauvaise chose. Grâce à mon parcours personnel, j'en suis venue à réaliser que s'effondrer est en fait ce qui nous garde « unis ». Je suis encouragée de voir tous ces gens se réunir pour se consacrer à la création d'environnements de travail sains et positifs. Si le fait de partager mon histoire avec la maladie mentale aide une seule personne à savoir qu'elle n'est pas seule, alors cela en vaut la peine.

Étienne Boulay, ancien joueur de la Ligue canadienne de football

Je suis très fier de participer à cet important événement avec Croix Bleue Medavie. C'est en se réunissant et en échangeant avec transparence sur les enjeux de santé mentale qu'on réussira, ensemble, à améliorer les choses.

Dr Peter Farvolden, scientifique en chef, MindBeacon Group

Des traitements efficaces sont offerts. Par exemple, de 85 à 90 % des dépressions peuvent être traités avec une combinaison de psychothérapie fondée sur des preuves et de médicaments. Si nous réduisions de 10 % le nombre de jeunes souffrant d'une nouvelle maladie mentale au cours d'une année donnée, nous pourrions économiser au moins 4 milliards de dollars par année après 10 ans.

Jordan Friesen, directeur national, Santé mentale au travail, Association canadienne pour la santé mentale

Le milieu de travail est un environnement clé pour apporter des changements positifs à la santé mentale des Canadiens, surtout si nous voulons promouvoir la santé mentale et prévenir la maladie mentale en premier lieu. Un environnement de travail qui favorise une bonne santé mentale sera essentiel à notre avantage économique dans un contexte économique mondial qui évolue rapidement et un changement massif au niveau planétaire.

Dr Paul Oh, directeur médical, University Health Network, et chercheur principal, ACCELERATION 2.0

Le lien entre les maladies chroniques et les maladies mentales est indéniable. La dépression, l'anxiété et le stress peuvent tous être des complications en aval des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, du diabète et du cancer. Établir ce lien est la première étape pour appuyer les Canadiens à risque dans leur cheminement vers une meilleure santé. En adoptant un mode de vie sain et en éliminant les comportements à risque, les personnes touchées peuvent prévenir ou même renverser les maladies chroniques et les troubles psychologiques secondaires, ou encore en retarder l'apparition.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer plusieurs programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de soins de santé qui a à cœur d'améliorer la santé des Canadiens.

Croix Bleue Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada. En tant qu'organisation sans but lucratif, nous sommes fiers de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé afin d'appuyer des programmes et des initiatives qui ont pour but de résoudre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

Sources :

1 Commission de la santé mentale du Canada

2 Association canadienne pour la santé mentale

