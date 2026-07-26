Des élections partielles fédérales sont en cours dans Beaches-East York, Chicoutimi-Le Fjord et North Vancouver-Capilano

GATINEAU, QC, July 26, 2026 /CNW/ --

Des élections partielles fédérales auront lieu le lundi 31 août 2026 dans les circonscriptions de Beaches-East York (Ontario), de Chicoutimi-Le Fjord (Québec) et de North Vancouver-Capilano (Colombie-Britannique) pour combler des sièges vacants à la Chambre des communes.

Les bureaux d'Élections Canada dans Beaches-East York, Chicoutimi-Le Fjord et North Vancouver-Capilano ouvriront bientôt.

Les citoyens canadiens âgés d'au moins 18 ans le jour de l'élection ont le droit de voter à ces élections partielles s'ils : résident dans Beaches-East York, Chicoutimi-Le Fjord ou North Vancouver-Capilano. Leur adresse de résidence doit être située dans la circonscription du dimanche 26 juillet jusqu'au jour de l'élection, soit le lundi 31 août. sont inscrits . La plupart des Canadiens qui ont le droit de voter sont inscrits au Registre national des électeurs. Pour s'inscrire ou vérifier s'ils sont inscrits, les électeurs peuvent utiliser le Service d'inscription en ligne des électeurs à elections.ca, nous appeler au 1-800-463-6868 ou communiquer avec le bureau local d'Élections Canada. Ils peuvent également s'inscrire en personne à leur bureau de vote au moment de voter. présentent une preuve d'identité et d'adresse . De nombreuses pièces peuvent être présentées comme preuve d'identité et d'adresse. Consultez la liste complète en ligne.

Les électeurs dans Beaches-East York, Chicoutimi-Le Fjord et North Vancouver-Capilano peuvent : voter à leur bureau de vote le jour de l'élection (le lundi 31 août); voter à leur bureau de vote les jours de vote par anticipation (le vendredi 21 août, le samedi 22 août, le dimanche 23 août et le lundi 24 août); voter d'avance à leur bureau d'Élections Canada dans Beaches-East York, Chicoutimi-Le Fjord ou North Vancouver-Capilano, en tout temps d'ici le mardi 25 août, 18 h; voter par la poste : ils doivent présenter une demande avant le mardi 25 août, 18 h, et retourner leur bulletin spécial par la poste (des dates limites s'appliquent) ou en personne à leur bureau local d'Élections Canada avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection.



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SOURCE Elections Canada

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