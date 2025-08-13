Nouvelles fournies parElections Canada
13 août, 2025, 13:40 ET
Les plafonds s'appliquent aux partis politiques enregistrés et aux candidats confirmés à l'élection partielle fédérale dans Battle River-Crowfoot
GATINEAU, QC, le 13 août 2025 /CNW/ -
- Élections Canada a publié les plafonds finaux des dépenses électorales pour les partis politiques enregistrés et les candidats confirmés à l'élection partielle fédérale du lundi 18 août dans la circonscription de Battle River-Crowfoot (Alberta).
- Consultez les plafonds finaux des dépenses électorales imposés aux partis politiques enregistrés.
- Consultez les plafonds finaux des dépenses électorales imposés aux candidats confirmés.
- Les plafonds finaux des dépenses électorales sont établis en fonction du nombre de noms figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, le nombre le plus élevé étant retenu.
- Les plafonds des dépenses sont établis conformément à la Loi électorale du Canada.
Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.
Abonnez-vous à notre service de nouvelles à elections.ca.
SOURCE Elections Canada
Élections Canada - Relations avec les médias, [email protected]
Partager cet article