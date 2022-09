Les pharmaciens propriétaires concluent une entente tournée vers l'avenir

L'AQPP entérine l'Entente avec le MSSS

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Lors d'une Assemblée générale extraordinaire tenue hier soir, les membres de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) ont entériné l'entente de principe intervenue avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette entente jette les bases pour favoriser l'évolution de la pratique au bénéfice des patients et mise sur l'apport des pharmaciens communautaires dans le système de santé.

« Les pharmaciens ont offert des services cliniques à leurs patients tout au long de la pandémie, et ce, malgré les difficultés. Ils ont fait preuve d'engagement en participant aux diverses mesures mises en place pour combattre cette pandémie. Cela a permis une meilleure accessibilité aux soins de première ligne et à la vaccination pour la population québécoise. Cette entente va dans la même direction et elle est tournée vers l'avenir », affirme Benoit Morin, président de l'AQPP.

La dernière entente était échue depuis le 31 mars dernier. Cette nouvelle entente, d'une durée de trois ans et rétroactive au 1er avril 2022, inclut entre autres des ajustements tarifaires pour les activités cliniques, la vaccination et l'exécution des ordonnances de médicaments. Elle pérennise également la distribution du pilulier aux patients stables aux 14 jours plutôt qu'aux 7 jours. Finalement, l'entente modernise certaines activités cliniques pour maximiser l'autonomie du pharmacien et favoriser l'exercice de son jugement professionnel.

« L'AQPP tient à remercier ses membres pour leur patience et leur engagement continu envers leurs patients malgré l'incertitude dans ce contexte de négociation et la pénurie de main-d'œuvre qui frappe la pharmacie communautaire », souligne Jean Bourcier, vice-président exécutif et directeur général de l'AQPP.

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2039 pharmaciens propriétaires des 1913 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

