Les pharmaciens peuvent désormais prescrire le Paxlovid - Précisions sur la marche à suivre en pharmacie

MONTRÉAL, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - Au moment même où le Québec fait face à une nouvelle vague de COVID-19, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) est heureuse que les pharmaciens se voient octroyer le droit de prescrire des traitements antiviraux contre la maladie à coronavirus comme le Paxlovid. Cette annonce marque un point tournant dans la gestion de la pandémie, puisqu'elle permettra de prévenir davantage d'hospitalisations, en mettant à profit l'expertise unique des pharmaciens dans la gestion de traitements pharmacologiques. Ce traitement peut être prescrit à certains patients qui présentent un résultat positif à la COVID-19 et qui sont à haut risque de développer des complications (ex. patient fortement immunodéprimé ou patient non adéquatement vacciné souffrant de maladie chronique - voir le lien vers la liste des conditions ci-dessous).

« Encore une fois, les pharmaciens communautaires répondent à l'appel du gouvernement pour aider à combattre la pandémie. Cette annonce illustre l'importance d'impliquer les pharmaciens dans les stratégies d'amélioration du système de santé et de leur donner les moyens pour qu'ils puissent faire bénéficier les patients de leurs compétences », affirme Benoit Morin, président de l'AQPP.

Puisque ce médicament doit être pris dans les cinq jours après l'apparition des symptômes de la COVID-19 pour être efficace et diminuer les risques d'hospitalisation, l'accessibilité des pharmaciens s'avère un atout indéniable pour faciliter une prise en charge rapide des patients pouvant bénéficier du Paxlovid.

Rappel de la marche à suivre en pharmacie

Voici les informations essentielles à considérer si vous pensez avoir besoin du Paxlovid :

Faites un test de dépistage de la COVID-19 (TAAN ou tests rapides) Validez si vous faites partie des clientèles éligibles. Vous pouvez consulter

les critères du gouvernement à cet effet. Ne vous présentez pas en pharmacie pour obtenir le Paxlovid. Appelez votre

pharmacien qui pourra faire votre évaluation et vous prescrire le Paxlovid s'il

le juge pertinent. Ensuite, le médicament pourra être récupéré par la personne de votre choix

ou être livré à domicile. Important : si les symptômes s'aggravent dans les deux jours qui suivent la

prise du médicament, consultez à nouveau votre pharmacien ou rendez-vous

à l'hôpital selon la gravité de la situation.

