OTTAWA, ON, le 13 mai 2025 /CNW/ - Les Producteurs de fruits et légumes du Canada (PFLC) ont félicité aujourd'hui le Premier ministre Mark Carney pour l'assermentation de son nouveau cabinet et ont exhorté à agir rapidement en matière de sécurité alimentaire.

« Le gouvernement entre en fonction dans une période instable, avec des défis urgents et des opportunités passionnantes à relever, notamment l'accroissement de la sécurité alimentaire du Canada », a déclaré Massimo Bergamini, directeur général des PFLC.

La plateforme électorale du Parti libéral reconnaissait l'importance de la sécurité alimentaire et s'engageait à soutenir le secteur agricole canadien, y compris des engagements spécifiques pour le secteur de l'horticulture.

« Alors que l'incertitude commerciale s'accroît et que les producteurs sont confrontés à des défis allant des conditions météorologiques extrêmes aux pénuries de main-d'œuvre, le Canada doit agir de manière décisive pour protéger son approvisionnement alimentaire », a déclaré M. Bergamini. « La meilleure façon d'assurer la sécurité alimentaire des Canadiens est de veiller à ce que les producteurs canadiens disposent des outils dont ils ont besoin pour demeurer compétitifs - chez eux et à l'étranger. »

« Les fruits et légumes frais, de qualité et nutritifs ne poussent pas tout seuls : les politiques qui soutiennent les producteurs sont aussi importantes que le sol, l'eau et le soleil », a déclaré M. Bergamini. « Le gouvernement fédéral doit agir rapidement pour offrir des programmes modernes de gestion et d'atténuation des risques de l'entreprise, un accès prévisible à la main-d'œuvre, des outils efficaces et sûrs de protection des cultures, des investissements dans l'agriculture en serre et une politique commerciale qui reflète les réalités d'un secteur périssable et saisonnier. »

« Alors qu'un ménage sur cinq est aux prises avec la sécurité alimentaire et que le recours aux banques alimentaires atteint un niveau record, l'engagement électoral du gouvernement à faire de la sécurité alimentaire une priorité pour cette nouvelle législature est un engagement que les producteurs de fruits et légumes du Canada peuvent soutenir. Nous sommes prêts à collaborer avec le ministre de l'Agriculture, M. MacDonald, et tous les parlementaires sur cette priorité commune. »

Découvrez les priorités politiques des PFLC et la façon dont ils prévoient de travailler avec le gouvernement : https://fvgc.ca/fr/fvgcs-policy-priorities/

Les Producteurs de fruits et légumes du Canada (PFLC) représentent les producteurs de tout le pays qui produisent plus de 120 types de cultures sur plus de 14 000 entreprises agricoles, pour une valeur à la ferme de 7,4 milliards de dollars en 2023. Les PFLC sont une association nationale bénévole à but non lucratif basée à Ottawa. Depuis 1922, nous défendons les intérêts des producteurs de fruits et légumes sur des questions importantes qui ont un impact sur le secteur des produits frais au Canada, en faisant la promotion d'aliments sains, sûrs et durables, et en assurant le succès et la croissance continus de l'industrie.

