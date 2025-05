Déclaration de Massimo Bergamini, directeur général, Producteurs de fruits et légumes du Canada (PFLC)

OTTAWA, ON, le 27 mai 2025 /CNW/ - "Le discours du Trône envoie un signal encourageant aux producteurs de fruits et légumes du Canada et au secteur agricole canadien dans son ensemble.

La reconnaissance du rôle central de l'agriculture dans la définition de l'identité canadienne et la nécessité de la protéger à une époque de chocs sans précédent est bienvenue.

Les Producteurs de fruits et légumes du Canada (PFLC) se réjouissent de voir reconnu le rôle de ceux qui donnent aux Canadiens accès à des aliments frais, sains et de qualité, et nous avons hâte de travailler avec le gouvernement et tous les parlementaires pour traduire cette reconnaissance en politiques qui soutiennent les producteurs et protègent l'avenir de notre secteur."

Plus d'informations sur les recommandations politiques des PFLC peuvent être trouvées sur notre site Web : https://fvgc.ca/fr/fvgcs-policy-priorities/

Les Producteurs de fruits et légumes du Canada (PFLC) représentent des producteurs de tout le pays qui produisent plus de 120 types de cultures sur plus de 14 000 entreprises agricoles, pour une valeur à la ferme d'environ 8 milliards de dollars. Les PFLC sont une association nationale bénévole à but non lucratif basée à Ottawa. Depuis 1922, nous défendons les intérêts des producteurs de fruits et légumes sur des questions importantes qui ont un impact sur le secteur des produits frais au Canada, en faisant la promotion d'aliments sains, sûrs et durables, et en assurant le succès et la croissance continus de l'industrie.

Pour plus d'informations, veuillez contacter: Ashley Peyrard, Gestionnaire, Communications, Producteurs de fruits et légumes du Canada, [email protected], cell : 613-621-2195