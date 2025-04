OTTAWA, ON, le 1 avril 2025 /CNW/ - Pendant trois jours le mois dernier, les producteurs canadiens de légumes de serre ont eu un avant-goût de l'impact des tarifs douaniers américains sur leur industrie, et ils ont constaté que cet impact pourrait être dévastateur.

Les producteurs canadiens de fruits et légumes connaissent depuis longtemps les insuffisances des programmes actuels de la gestion des risques d'entreprise. Ces dernières années, des phénomènes météorologiques extrêmes et la menace croissante de nouveaux ravageurs ont nui à la production nationale.

Aujourd'hui, la menace des droits de douane américains a rendu ces vulnérabilités encore plus aiguës. Rien qu'en Ontario, entre le 4 et le 7 mars, lorsque les tarifs douaniers du président américain Trump ont été mis en œuvre sur une série de marchandises couvertes par l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique (CUSMA), les producteurs en serre ont signalé des pertes en termes de ventes de 2,2 millions de dollars par jour.

Avec 48 % de la production totale exportée vers les États-Unis, tous les producteurs canadiens de fruits et légumes sont menacés par les droits de douane américains.

Les Producteurs de fruits et légumes du Canada (PFLC) ont rendu public aujourd'hui un rapport mettant en lumière l'impact des tarifs douaniers américains sur le secteur horticole canadien et la nécessité d'adapter rapidement les programmes fédéraux et provinciaux de la gestion des risques d'entreprise pour faire face à des défis nouveaux et plus extrêmes.

Contrairement à d'autres secteurs agricoles, l'industrie des fruits et légumes dispose d'outils limités pour gérer la volatilité et les chocs externes en raison de la périssabilité des produits, des besoins intensifs en main-d'œuvre et des chaînes d'approvisionnement en flux.

Parmi les mesures visant à atténuer l'impact des droits de douane américains, les PFLC recommandent la création d'un fonds d'urgence spécifique destiné à indemniser directement les producteurs en serres et les autres producteurs de fruits et légumes, le soutien des prix intérieurs pour éviter l'effondrement du marché pendant les périodes de récolte, ainsi que des mesures de soutien régionales tenant compte des conditions propres à chaque province.

Le rapport appelle également à une refonte des programmes de gestion des risques de l'entreprise - afin de mieux les adapter aux conditions climatiques changeantes et plus extrêmes, aux chocs externes et aux besoins particuliers du secteur des fruits et légumes du Canada.

« Le secteur canadien des fruits et légumes est particulièrement exposé aux perturbations commerciales. Les denrées périssables ne peuvent rester indéfiniment dans les entrepôts ou être réacheminées vers d'autres marchés. En cas de retards ou de droits de douane, les récoltes se gâtent et les marchés sont perdus, parfois de façon permanente. » Massimo Bergamini, directeur exécutif, Producteurs de fruits et légumes du Canada

« L'impact des trois jours de droits de douane a été immédiat. Il a augmenté les coûts de nos expéditions, ralenti les commandes de la semaine suivante et créé une incertitude à long terme des deux côtés de la frontière. Il existe de réelles menaces de surabondance de produits frais sur le marché intérieur, de détérioration des prix et de pertes de qualité, ce qui a un impact direct sur les résultats des producteurs. » Jan VanderHout, Beverly Greenhouses, Waterdown, Ontario

Les Producteurs de fruits et légumes du Canada (PFLC) représentent des producteurs de tout le pays qui produisent plus de 120 types de cultures sur plus de 14 000 entreprises agricoles, pour une valeur à la ferme de 7,4 milliards de dollars en 2023. Les PFLC sont une association nationale bénévole à but non lucratif basée à Ottawa. Depuis 1922, nous défendons les intérêts des producteurs de fruits et légumes sur des questions importantes qui ont un impact sur le secteur des produits frais au Canada, en faisant la promotion d'aliments sains, sûrs et durables, et en assurant le succès et la croissance continus de l'industrie.

