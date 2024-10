Les PME adoptent les outils et les canaux de vente numérique, mais la vente dans les magasins traditionnels continue d'être l'approche préférée

TORONTO, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) a publié un nouveau sondage, Cap sur l'avenir : Une étude sur les stratégies de vente et les défis des PME canadiennes du secteur du commerce de détail, réalisé par Léger, qui explore les pratiques de vente des petites et moyennes entreprises (PME) au pays pour établir des relations avec leurs clients et stimuler leurs ventes. Cette recherche porte également sur l'adoption de nouveaux canaux de vente et l'intégration d'outils numériques, ainsi que sur l'incidence de ces derniers sur l'optimisme des PME et leurs perspectives économiques.

Cap sur l'avenir : Une étude sur les stratégies de vente et les défis des PME canadiennes du secteur du commerce de détail (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Les conclusions établies à partir des réponses de plus de 750 petites et moyennes entreprises révèlent que les PME au Canada ont maintenant accès à des outils et à des plateformes numériques abordables et puissants qui leur permettent de disposer de méthodes de vente novatrices, lesquelles complètent au besoin les pratiques traditionnelles.

Le sondage indique en outre que, malgré l'essor des canaux de vente numérique, les magasins physiques constituent toujours la méthode de vente préférée pour 50 % des vendeurs de PME, contribuant à 31 % de leurs revenus en moyenne. Les boutiques en ligne se classent au deuxième rang des méthodes les plus populaires, avec 41 %. Toutefois, les vendeurs de PME peuvent désormais améliorer sans effort ces canaux de vente grâce à des marchés en ligne, des fonctionnalités « cliquer pour acheter » sur les médias sociaux et d'autres possibilités faciles à utiliser. La distinction entre la vente numérique et traditionnelle, ou la vente en ligne et hors ligne, est maintenant une façon désuète et inadéquate de décrire les activités de vente au détail. Peu importe leur taille, même les plus petites PME comptant moins de 10 employés peuvent aujourd'hui adopter des stratégies de vente avancées qui se comparent à celles des grands détaillants traditionnels, voire les dépassent.

« Les petites et moyennes entreprises ont fait preuve d'une résilience incroyable, en utilisant différentes méthodes - commerce électronique, approches en magasin et hybrides, etc. - pour demeurer en relation avec les consommateurs pendant et après la pandémie de COVID-19. Cette capacité d'adaptation leur a permis de continuer à offrir les produits et services sur lesquels comptent les consommateurs de partout au pays. Les résultats du sondage soulignent la force des PME sur le plan de l'innovation et, malgré les défis passés et actuels, le fait qu'elles demeurent optimistes quant à leur croissance future », a déclaré Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail.

« Ce sondage est une bonne nouvelle, a ajouté la ministre fédérale de la Petite Entreprise, Rechie Valdez. Cela indique que les initiatives de notre gouvernement, comme le Programme canadien d'adoption du numérique, permettent aux PME de saisir de nouvelles occasions d'affaires. Il est encourageant de constater que les détaillants du pays adoptent les outils numériques et ont le choix de nouer des partenariats avec ceux qui sont les plus à même de soutenir leur croissance. Ensemble, nous favorisons le succès entrepreneurial et renforçons l'économie nationale. »

PRINCIPALES CONCLUSIONS

L'adoption de l'approche multicanal est répandue, 60 % des vendeurs de PME exploitant plus d'un canal de vente, et 34 % utilisant au moins trois méthodes différentes. La PME moyenne utilise deux canaux de vente pour vendre des produits.

Les huit canaux de vente les plus populaires utilisés par les PME au Canada sont les suivants : magasins physiques (50 %), boutiques en ligne (41 %), marchés en ligne (33 %), fonctionnalité « cliquer pour acheter » sur les médias sociaux (28 %), marchés hors ligne (25 %), App Store (22 %), commerce de gros (11 %) et livraison à la demande (10 %).

sont les suivants : magasins physiques (50 %), boutiques en ligne (41 %), marchés en ligne (33 %), fonctionnalité « cliquer pour acheter » sur les médias sociaux (28 %), marchés hors ligne (25 %), (22 %), commerce de gros (11 %) et livraison à la demande (10 %). 71 % du chiffre d'affaires des PME est assuré par les quatre principales méthodes de vente suivantes : magasins physiques (31 %), boutiques en ligne (15 %), marchés en ligne (14 %) et fonctionnalité « cliquer pour acheter » sur les médias sociaux (11 %).

Tout en utilisant une méthode de vente numérique, la plupart des PME tirent souvent parti de leur relation avec d'autres entreprises. Par exemple, 84 % des vendeurs de PME sur le marché en ligne d'Amazon réalisent également des ventes sur au moins une autre plateforme de marché en ligne. 52 % proposent également leurs produits sur eBay, 33 % sur Marketplace (Facebook) et 25 % sur Etsy.

Près de la moitié des PME prévoient une augmentation de leurs ventes brutes annuelles en 2024 par rapport à 2023, ce qui suggère une perspective de croissance positive pour les entreprises.

Plus les PME utilisent de canaux de vente, plus elles sont optimistes quant à leurs perspectives d'affaires, ce qui souligne l'importance de la diversification.

88 % des vendeurs de PME utilisent au moins un outil numérique, les systèmes de traitement des paiements (45 %) étant les plus populaires, suivis de la gestion des médias sociaux (33 %) et des systèmes de paiement mobile (32 %)

Les outils numériques intégrés, comme les systèmes de traitement des paiements, la gestion des médias sociaux et les systèmes de paiement mobile, jouent un rôle crucial dans le succès des PME, 94 % d'entre elles soulignant leur importance.

Pour télécharger le sondage, veuillez cliquer ici.

À propos de Léger

Léger est la plus importante firme de sondage, de recherche marketing et d'analyse au Canada, avec plus de 600 employés au Canada et aux États-Unis. Fondée en 1986, Léger possède également LEO, un panel en ligne, Léger analytique (LEA) et Léger DGTL, une agence de performance numérique. Pour en savoir plus : leger360.com.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2023, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 502 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. www.commercedetail.org/.

