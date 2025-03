La valeur des terres agricoles au Canada a poursuivi sa progression en 2024, selon un rapport de FAC

REGINA, SK, le 18 mars 2025 /CNW/ - En 2024, la valeur moyenne des terres agricoles canadiennes a continué d'afficher une progression constante, qui a atteint 9,3 %. Il s'agit d'une hausse légèrement inférieure à celle de 11,5 % enregistrée en 2023, d'après le dernier rapport Valeur des terres agricoles de FAC.

« L'augmentation de la valeur des terres agricoles au Canada en 2024 témoigne de la vigueur persistante de la demande de terres agricoles, malgré certaines pressions sur les prix des produits de base, déclare Jean‑Philippe Gervais, économiste en chef de FAC. La quantité restreinte de terres agricoles disponibles à la vente, combinée à la baisse des coûts d'emprunt, a entraîné une hausse du prix moyen des terres agricoles dans tout le pays. »

Les augmentations les plus fortes ont été observées dans les régions caractérisées par une forte activité agricole et des conditions de croissance favorables. En 2024, la Saskatchewan était à nouveau en tête, avec un bond de 13,1 % de la valeur moyenne de ses terres agricoles, tandis que la Colombie-Britannique enregistrait un gain de 11,3 %.

Toutes les autres provinces ont affiché une croissance inférieure à 10 %. La valeur des terres cultivées a monté de 9,0 % au Nouveau-Brunswick et de 7,7 % au Québec, suivi de près par l'Alberta (7,1 %). Le Manitoba a inscrit un taux de 6,5 % et la Nouvelle-Écosse, de 5,3 %. La valeur moyenne des terres cultivées a progressé de 3,1 % en Ontario, et l'Île-du-Prince-Édouard a affiché la valeur la plus stable, avec une hausse de 1,4 %.

Seulement trois provinces ont présenté des taux de croissance plus élevés en 2024 qu'en 2023, soit la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Nouveau-Brunswick. Le nombre de transactions rendues publiques à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon était insuffisant pour évaluer pleinement l'évolution de la valeur des terres agricoles dans ces régions.

Les récentes conditions sèches dans les Prairies ont entraîné une forte demande de terres irriguées, qui sont de plus en plus prisées chaque année. La disponibilité des terres irriguées sur le marché est très limitée. « En raison des conditions sèches persistantes, la valeur des terres irriguées continue d'augmenter, ce qui en reflète le rôle essentiel dans l'accroissement de la production et de la rentabilité des exploitations agricoles », ajoute M. Gervais.

L'économiste en chef souligne que malgré le ralentissement de l'appréciation de la valeur des terres agricoles, l'abordabilité de ces terres par rapport aux revenus agricoles se détériore encore. Cette situation complique la tâche de ceux qui aspirent à agrandir leurs terres, notamment les jeunes producteurs, les populations autochtones et les nouveaux venus dans le domaine.

La production totale, au Canada, des principales grandes cultures est estimée à 94,6 millions de tonnes pour 2024, soit une progression de 2,7 % par rapport à 2023 et de 3,3 % par rapport à la moyenne quinquennale. Le recul des prix des céréales, des oléagineux et des légumineuses a engendré une diminution, estimée à 11,8 %, des recettes des principales grandes cultures en 2024. « Les pressions sur la rentabilité, jumelées à l'incertitude qui règne actuellement en ce qui a trait aux perturbations commerciales, créent des vents contraires importants pour les exploitations agricoles qui cherchent à investir », mentionne M. Gervais.

« Dans l'ensemble, la hausse de valeur des terres agricoles témoigne des perspectives solides de la demande pour les produits de base agricoles et les aliments de haute qualité produits au Canada », affirme M. Gervais.

FAC observe depuis plus de 30 ans une tendance nationale à l'augmentation de la valeur des terres agricoles qui s'est poursuivie en 2024. La tendance générale reflète la vigueur persistante de la demande de terres agricoles de qualité et l'offre limitée de terres agricoles disponibles à la vente.

