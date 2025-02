L'ancien pensionnat indien de Kamloops est situé dans la réserve indienne no 1 de Kamloops de Tk̓emlúps te Secwépemc. Cet établissement a été proposé à des fins de désignation par Tk̓emlúps te Secwépemc, et un processus de collaboration a été lancé entre Parcs Canada et la Première Nation pour définir l'importance historique de cet ancien pensionnat. Géré par les congrégations catholiques romaines des Oblats de Marie-Immaculée et des Sisters of Saint Anne, le pensionnat indien de Kamloops était la plus grande institution au sein d'un système conçu pour exécuter ce que la Commission de vérité et réconciliation du Canada a décrit comme un génocide culturel. Bon nombre de personnes, notamment le pape François et les députés de la Chambre des communes du Canada, l'ont désigné comme génocide. Les traumatismes subis par les personnes survivantes ont entraîné des conséquences intergénérationnelles profondes et permanentes qui perdurent encore aujourd'hui.

Parmi les élèves qui ont fréquenté le pensionnat indien de Kamloops, on compte des enfants âgés de 4 à 18 ans issus de 108 communautés et d'au moins 38 nations autochtones de l'ensemble de la Colombie-Britannique et au-delà, notamment les Secwépemc, Stó:lō, St'át'imc, Nłeʔkepmxc et Syilx. Retirés de force de leurs foyers, ces enfants ont subi des violences physiques, émotionnelles, spirituelles et sexuelles, et ont connu le travail forcé, la malnutrition, des conditions de vie médiocres dans un lieu surpeuplé, des soins de santé insuffisants et des taux élevés de maladies infectieuses, et la mort.

Les membres de Tk̓emlúps te Secwépemc ont choisi de conserver plusieurs des bâtiments à des fins de commémoration et pour sensibiliser les gens aux répercussions des pensionnats sur les enfants et les familles. Cet endroit servira de lieu pour enseigner la langue et la culture secwépemc, à des fins de réappropriation.

Cet établissement s'inscrit dans le système de pensionnats pour Autochtones institué par les gouvernements, en collaboration avec les Églises chrétiennes, aux XIXe et XXe siècles. Dans le cadre de la politique du gouvernement sur l'assimilation forcée, ces institutions séparaient les enfants autochtones de leurs familles et de leurs communautés dans le but d'éradiquer leurs cultures, spiritualités, langues et traditions. Créé en vertu de politiques coloniales dans l'histoire du Canada, le système de pensionnats est une tragédie qui a eu des répercussions néfastes sur des générations de Peuples Autochtones, avec des conséquences durables sur les communautés, cultures, économies, connaissances et modes de vie, langues, structures familiales et liens avec la terre des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Le gouvernement du Canada s'engage à faire entendre la voix des Peuples Autochtones pour que cette histoire ne soit jamais oubliée.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Citations

« La commémoration de l'ancien pensionnat indien de Kamloops et sa désignation comme lieu d'importance historique nationale reflètent la manière dont les ententes effectuées en collaboration profiteront à tous les peuples, autochtones et non autochtones. Ce lieu contribuera à une meilleure compréhension de l'histoire et des connaissances traditionnelles de la Nation Secwépemc. La désignation symbolise l'espoir et la vision de nos ancêtres pour un avenir prospère pour nos enfants et ceux qui ne sont pas encore nés. Collectivement, nous ne connaissons que trop bien la vision souvent appauvrie des obligations réciproques et la façon dont elle a dominé notre peuple. Aujourd'hui, à Tk̓emlúps, nous sommes très fiers du chemin que nous parcourons ensemble pour commémorer cette véritable histoire collective. J'éprouve de la fierté à faire partie de la vision de mon ancêtre Clexléxqen ou Petit Louis (1828-1915), qui a milité afin que le peuple Secwépemc puisse accéder à la scolarité. Ensemble nous éduquerons et transmettrons avec fierté pour un avenir prospère. Cette désignation est une confirmation de notre engagement commun et de l'espoir de changement. »

Kúkpi7 Rosanne Casimir

« La désignation d'aujourd'hui reconnaît les souffrances des personnes ayant survécu à l'ancien pensionnat indien de Kamloops et qui se sont battues pendant si longtemps et inlassablement pour que leurs histoires soient entendues. La force et la grâce dont elles ont fait preuve pour raconter leurs histoires nous permettent d'en tirer des leçons et d'avancer sur le chemin de la vérité, de la réconciliation et de la guérison. La désignation de l'ancien pensionnat indien de Kamloops comme lieu revêtant une importance historique nationale constituera un témoignage et un monument commémoratif pour les enfants qui ont été forcés d'y vivre et qui y sont morts. L'héritage de leurs histoires résonnera au fil des générations futures. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

L'ancien pensionnat de Kamloops est l'un des quelques sites de pensionnats qui subsistent au Canada avec un grand nombre de bâtiments et d'aménagements d'origine. Il témoigne concrètement des expériences de générations d'enfants qui y vivaient et qui y sont décédés, ainsi que de l'histoire au sens large du système de pensionnats pour Autochtone dans toutes ses phases.

est l'un des quelques sites de pensionnats qui subsistent au avec un grand nombre de bâtiments et d'aménagements d'origine. Il témoigne concrètement des expériences de générations d'enfants qui y vivaient et qui y sont décédés, ainsi que de l'histoire au sens large du système de pensionnats pour Autochtone dans toutes ses phases. Tk̓emlúps te Secwépemc a renommé le site de l'ancien pensionnat le Chief Louis Centre en l'honneur du chef de file visionnaire, également connu sous le nom de Clexléxqen ou Petit Louis (1828-1915), défenseur d'un système scolaire adapté au peuple Secwépemc.

en l'honneur du chef de file visionnaire, également connu sous le nom de Clexléxqen ou Petit Louis (1828-1915), défenseur d'un système scolaire adapté au peuple Secwépemc. Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec la population canadienne afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

Document connexe

Document d'information : Ancien pensionnat indien de Kamloops

Liens connexes

PRENDRE SOIN DE SOI : Nous sommes conscients que nos efforts pour montrer notre solidarité envers les peuples autochtones et honorer les personnes survivantes et les familles peuvent devenir un rappel douloureux pour ceux et celles qui ont souffert des difficultés causées par des générations de politiques gouvernementales néfastes pour les Peuples Autochtones. Une ligne d'écoute téléphonique de Résolution des questions de pensionnats indiens est disponible pour apporter un soutien aux anciens élèves des pensionnats. Vous pouvez y trouver des services d'orientation en cas de crise émotionnelle.

Veuillez appeler la ligne de crise au 1-866-925-4419 si la lecture de ce message déclenche un traumatisme chez vous ou quelqu'un que vous connaissez. Nous encourageons tous ceux et celles qui ont besoin de soutien à demander de l'aide et à comprendre qu'un soutien vous est toujours offert en appelant la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310 (sans frais) ou en clavardant sur hopeforwellness.ca, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Vous pouvez également trouver des renseignements sur la façon d'obtenir d'autres aides à la santé sur le site Web du gouvernement du Canada.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias : Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Relations avec les médias pour Tk̓emlúps te Secwépemc, Racelle Kooy, Tk̓emlúps te Secwépemc, 250-819-7167, [email protected]