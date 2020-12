Les personnes en situation d'itinérance de Montréal-Nord auront maintenant accès à un centre de jour

« À l'aube de la saison hivernale, il était pour nous essentiel d'assurer à nos citoyens et citoyennes vivant en situation d'extrême détresse un gîte où reprendre le souffle au chaud sous les bons soins d'un personnel plein d'empathie. Je remercie du fond du cœur l'Amour en action et son directeur Daniel Pitre d'offrir leur espace au service de nos plus vulnérables. Sortir de la pauvreté ça commence avec un toit sur la tête. Espérons que ce répit permettra à ces hommes et à ses femmes de sortir de l'itinérance », affirme Paule Robitaille.

Grâce à cette aide financière, l'organisme sera en mesure d'accueillir 35 personnes par jour, ce qui correspondrait au nombre total de personnes en situation d'itinérance à Montréal-Nord selon les estimations des acteurs du milieu. L'accueil de ces personnes se ferait en respectant les règles sanitaires et la distanciation physique nécessaire en cette période de pandémie.

Ce centre sera ouvert 7 jours sur 7, de 9 h à 20 h, et ce, dès aujourd'hui. Les usagers auront la possibilité d'y prendre une douche et d'y laver leurs vêtements. Un repas du midi sera offert gratuitement ainsi que des collations et du café. Ils auront également accès à une télévision, des films, des jeux de société, du billard et d'autres divertissements.

Rappelons qu'Amour en action opère déjà depuis le 1er novembre 2020, sous forme d'un projet-pilote d'une durée de 5 mois, une halte-chaleur de nuit avec service de navette pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes, grâce à une aide financière de la Ville de Montréal. Cette halte-chaleur est ouverte 7 jours sur 7, de 20 h à 9 h. En plus d'y passer la nuit, les personnes qui s'y présentent peuvent y dormir, y prendre un repas, se doucher et y laver leurs vêtements.

Depuis son ouverture, cette halte a reçu 144 inscriptions d'hommes et 8 inscriptions de femmes aux multiples profils: alcoolisme et autres toxicomanies, violence conjugale, dépression, schizophrénie, etc.

