SHANGHAI, 8 décembre 2024 /CNW/ - Blokees a dévoilé sa nouvelle collection Sesame Street en grande primeur à l'échelle mondiale et a présenté un impressionnant éventail de personnages au cours du Comic Con de Singapour 2024 (du 7 au 8 décembre),

La présentation de Blokees lors du Comic Con de Singapour couvre une gamme impressionnante de propriétés intellectuelles (PI) mondialement reconnues, dont Infinity Saga et Spidey and His Amazing Friends de Marvel, TRANSFORMERS, Hatsune Miku, Saint Seiya, Ultraman, Naruto, Hero Infinity, Magic Blocks et Yeloli.

De plus, Blokees présente une série d'œuvres mondiales de la collection BFC (Blokees Figures Creator), enrichissant l'expérience du visiteur grâce à des idées créatives uniques.

Le kiosque de Blokees au Comic Con de Singapour est un incontournable de l'événement, offrant des conceptions novatrices qui plongent les amateurs dans un monde de figurines méticuleusement fabriquées.

Les visiteurs peuvent découvrir des décors et des éléments de différentes PI classiques, comme Sesame Street, Infinity Saga de Marvel et Ultraman, entreprenant un voyage magique à travers un univers multiculturel.

L'un des attraits exceptionnels du kiosque est le lancement de la collection « Blokees Figures - Sesame Street preCOOL », soulignant le 55e anniversaire de Sesame Street.

Blokees a lancé quatre nouveaux produits mettant en vedette des personnages emblématiques : Elmo, Cookie Monster, Big Bird et Abby. Les consommateurs du monde entier pourront bientôt profiter de ces figurines uniques, fruit d'une collaboration avec la PI de Sesame Street dans 40 pays et régions.

Un autre élément intéressant est la zone de présentation des œuvres de BFC du côté droit du kiosque. À l'occasion du Comic Con de Singapour de cette année, Blokees présente non seulement des œuvres nationales de BFC, mais aussi pour la première fois des œuvres de BFC créées par des artistes étrangers.

Parmi ceux-ci, M. Wong (@izakku_ben) de Singapour a choisi de recréer le TRANSFORMERS Optimus Prime de Blokees à partir de la gamme Classic Class, en utilisant des techniques de peinture raffinées et un effet d'altération qui donne vie au personnage.

Mme Sun (@Liang Gong) de la Chine continentale a recréé les produits de la série Hero Infinity de Blokees, avec Liu Bei, Guan Yu et Zhang Fei, les trois frères, réunis à l'étranger. Les petites figurines de Blokees font la promotion de la culture chinoise traditionnelle à l'étranger, représentant l'excellence sur la scène mondiale grâce à la plateforme du Comic Con de Singapour.

À l'avenir, Blokees demeure déterminée à innover sur le plan des produits, à élargir ses collaborations avec des PI de renommée mondiale et à transmettre le plaisir de la création au monde entier.

