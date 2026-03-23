Les pépinières publiques recrutent jusqu'au 30 avril 2026

QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) lance sa période annuelle de recrutement pour les six pépinières publiques situées dans les municipalités de Grandes-Piles, de Trécesson, de Berthier, de Sainte-Luce, de Saint-Modeste et de Normandin. Plus de 400 emplois saisonniers de pépiniéristes sont à pourvoir pour la saison 2026. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature jusqu'au 30 avril 2026.

Les pépiniéristes effectuent des travaux liés à la production de plants forestiers de qualité. Au quotidien, ils manipulent des plants en croissance, réalisent des tâches extérieures, utilisent des équipements spécialisés et exécutent divers travaux liés au traitement des plants en pépinière.

Depuis plus de 100 ans, le réseau des pépinières publiques contribue à l'aménagement durable des forêts du Québec. Chaque année, les pépinières publiques et privées du Québec produisent entre 130 et 140 millions de plants forestiers. Ensemble, elles assurent la culture des plants d'arbres destinés au reboisement des forêts du Québec tout en participant à la vitalité économique des régions et à la lutte contre les changements climatiques.

Pour obtenir des renseignements sur les exigences, les conditions de travail ou les modalités pour soumettre une candidature, visitez la page Emplois saisonniers en pépinière | Gouvernement du Québec.

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Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la production de semences et de plants destinés à reboiser les forêts publiques et privées du Québec, il suffit de consulter la page suivante : Production de semences et de plants forestiers | Gouvernement du Québec.

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le Québec.ca/gouv/ressources-naturelles-forêts ou ses réseaux sociaux :

Information :

Lise Tremblay

Conseillère en communication

Direction des communications

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts