Cette année, les emballages des Fêtes d'édition limitée comprennent des gobelets à boissons chaudes, des manchons pour gobelets à boissons chaudes, ainsi que des boîtes de Timbits et de beignes ayant pour thème Vive le TimMD des Fêtes.

« Le lancement de notre collection des Fêtes suscite toujours l'enthousiasme de nos invités, et puisque l'esprit de chaleur humaine, de bienveillance et de solidarité est plus important que jamais, nous sommes très heureux de souligner qu'une partie de l'argent recueilli par la vente de nos cadeaux des Fêtes sera versée aux Camps de la Fondation Tim Hortons », affirme Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Pour chaque achat de cadeaux des Fêtes aux restaurants participants, 1 $ sera versé à la Fondation. À partir du 2 décembre, les invités qui feront un don de 1 $ à la Fondation recevront un flocon de neige sur lequel ils pourront écrire leur nom. Les flocons seront ensuite affichés aux murs du restaurant pour témoigner de l'appui envers le travail essentiel que la Fondation effectue pour les jeunes partout au Canada. »

Décoration d'arbre en

forme de boîte de Timbits ® Tasse de porcelaine des

Fêtes Gobelet à double paroi en

acier inoxydable Calendrier de l'avent de

capsules K-Cup® de Tim

Hortons







Un des membres de votre

famille adore Tim Hortons?

Ne cherchez plus! Offrez-lui

cette adorable décoration

d'arbre en forme de boîte de

Timbits en hommage à la

gâterie Tim Hortons

emblématique. Le nombre de Canadiens

travaillant à la maison étant

plus élevé que jamais, la

tasse de porcelaine des

Fêtes est un cadeau utile et

idéal pour tous ceux qui

figurent sur votre liste. Le gobelet à double paroi en

acier inoxydable est idéal

pour les promenades avec le

chien, les longs trajets en

voiture et les froides

journées passées à

l'extérieur avec les enfants.

N'oubliez pas d'y ajouter du

café Tim! Avec ses 24 capsules K-Cup®

(mélange original, vanille

française, torréfaction

foncée, chocolat chaud, thé

infusé et plus!), le calendrier

de l'avent représente le

cadeau parfait pour les

amoureux du café!







7,99 $* 9,99 $* 15,99 $* 20,99 $*





* Les prix peuvent varier selon la région; taxes en sus.

À propos de TIM HORTONS®

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez nous contacter à : [email protected]