Le Forum atlantique sur la contrebande de tabac réunit les provinces, le secteur privé et les organismes d'application de la loi dans le but de lutter contre le marché illicite qui alimente le crime organisé

TORONTO, le 17 avril 2024 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a tenu le tout premier Forum atlantique sur la contrebande de tabac réunissant des petites entreprises, des organismes provinciaux d'application de la loi, Échec au crime et des représentants du gouvernement.

Le Forum, qui a eu lieu le 16 avril 2024, le jour même de la publication du budget fédéral du Canada, a permis aux représentants de toutes les provinces de l'Atlantique de partager des idées, des renseignements et des stratégies inestimables, et de collaborer à la lutte contre la contrebande de tabac dans le Canada atlantique.

La contrebande est un problème croissant partout au Canada, qui nuit à la fois aux revenus du gouvernement et à la sécurité publique. L'an dernier seulement, la Nouvelle-Écosse a saisi plus de 3 millions de cigarettes illégales. Selon une étude menée par Ernst and Young et commandée par le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs, jusqu'à 44 % des cigarettes vendues à Terre-Neuve-et-Labrador sont des produits de contrebande. La même étude a révélé qu'une cigarette sur deux en Ontario pourrait être vendue par le crime organisé.

Les organisations criminelles ne respectent pas les frontières provinciales; seuls la coordination, le leadership et les ressources du gouvernement fédéral peuvent régler ce problème national croissant.

La contrebande de tabac n'est pas un crime sans victimes, il nuit aux propriétaires de petites entreprises qui respectent les règles tout en rendant nos collectivités moins sûres. La contrebande est contrôlée par le crime organisé et finance directement ses activités, y compris le trafic d'armes à feu et de drogues, tout en augmentant le risque d'accès des jeunes aux cigarettes. Autrement dit, les criminels qui vendent du tabac illégal ne vérifient pas les pièces d'identité.

CITATION

« La décision du gouvernement fédéral d'augmenter les taxes sur le tabac au-delà du taux d'inflation ne fera qu'élargir le marché croissant de la contrebande de tabac au Canada, ce qui mettra plus d'argent dans les poches du crime organisé tout en rendant nos collectivités moins sûres. Alors que de plus en plus de consommateurs achètent du tabac illégal pour éviter ces nouvelles taxes, les revenus du gouvernement ne feront que diminuer, et non augmenter, ce qui signifie une diminution des revenus pour les services publics essentiels. »

- Kory McDonald, directeur, Affaires externes, Rothmans, Benson & Hedges

« Hier, le Forum atlantique sur la contrebande de tabac a réuni les meilleurs du Canada atlantique pour travailler ensemble, partager de l'information et des pratiques exemplaires afin d'accroître les revenus du gouvernement et de protéger nos collectivités. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est du leadership, de la coordination et des ressources de la part du gouvernement fédéral pour mettre fin à cette activité criminelle organisée qui est directement liée au trafic d'armes à feu et de drogues, et qui met potentiellement les cigarettes entre les mains des enfants. »

- Danny Fournier, responsable, Prévention du commerce illicite, Rothmans, Benson & Hedges

