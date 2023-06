LES PARLEMENTAIRES ONT CHOISI LA NOUVELLE CONFIGURATION DE LA SALLE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre des importants travaux de restauration et de rénovation dont doit faire l'objet le salon Bleu du parlement du Québec, les parlementaires ont fait le choix de la nouvelle configuration de la salle de l'Assemblée nationale, soit le fer à cheval. Le Bureau de l'Assemblée nationale a entériné cette décision aujourd'hui à la suite des conclusions du comité consultatif chargé d'évaluer trois options possibles : le fer à cheval, l'hémicycle et l'ellipse. Ce comité avait le mandat de bien cerner les besoins des députées et députés et représentait tous les groupes parlementaires. Cette nouvelle disposition des sièges permettra ainsi de conserver un maximum de pupitres patrimoniaux, d'intégrer la table patrimoniale des greffiers dessinée en 1886 par Eugène-Étienne Taché, de dégager un espace pour l'ajout de 4 sièges supplémentaires aux 125 actuels, tout en assurant un accès universel.

Configuration en fer à cheval ©& Concept et image fournis par STGM& Architecture (Groupe CNW/Assemblée nationale du Québec) Image conceptuelle ©& Concept et image fournis par STGM& Architecture (Groupe CNW/Assemblée nationale du Québec)

Rappelons que la salle de l'Assemblée nationale requiert des travaux de restauration majeurs ainsi qu'une mise aux normes en matière de sécurité et d'accessibilité. Un diagnostic de l'état de la salle, réalisé en 2018 par deux firmes d'architecture et d'ingénierie, en collaboration avec le Centre de conservation du Québec (CCQ), a déterminé que des travaux de restauration étaient prioritaires afin de préserver l'authenticité des lieux.

Ces travaux ne peuvent être réalisés sans revoir la configuration actuelle de la salle et le remplacement d'une partie des pupitres. Les travaux permettront la réfection des éléments architecturaux et patrimoniaux, la mise à jour des composants technologiques et techniques de la salle (ventilation, éclairage, câblage, etc.) ainsi que l'ajout de nouveaux éléments mobiliers mettant en valeur des matériaux nobles. L'objectif du projet est de veiller au respect du patrimoine unique de la salle, de la faire évoluer harmonieusement tout en répondant aux besoins actuels des parlementaires.

Afin d'assurer la poursuite des affaires parlementaires durant ces importants travaux, la salle du Conseil législatif sera réaménagée à l'hiver 2024. Les parlementaires y seront transférés en septembre 2024. La disponibilité de la salle du Conseil législatif, voisine et de même dimension, permet ainsi de réduire les répercussions du chantier du salon Bleu sur la conduite des affaires parlementaires.

Au cours des prochains mois, les équipes amorceront la phase des plans et devis en prévision de la réalisation des travaux de rénovation. Cette étape sera également soumise à l'approbation du Bureau de l'Assemblée nationale.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

