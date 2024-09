Les parents se prononcent sur les écrans - Éduquer plutôt qu'interdire

QUÉBEC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Présente pour témoigner à la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes à l'Assemblée nationale, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) a mis de l'avant les constats, les initiatives et les conclusions de ses comités de parents membres.

Les parents d'enfants d'âge scolaire identifient le temps d'écran comme leur plus grand défi dans l'accompagnement de leurs enfants, selon les résultats de sondages conduits par Léger pour la FCPQ depuis 2021. Les parents souhaitent être mieux outillés pour soutenir leurs enfants dans leur éducation numérique.

Mélanie Laviolette, présidente, et Jérôme Maltais, vice-président, ont présenté les principales conclusions de ses membres à la Commission :

Les parents et les enfants doivent faire partie de la solution, notamment en les consultant et en les impliquant dans les décisions pour le milieu scolaire. Le recours aux écrans récompenses doit être encadré dans les écoles. Les décisions influençant la vie scolaire des élèves doivent respecter les besoins et les particularités des milieux, ainsi que les pouvoirs des conseils d'établissement. L'éducation aux écrans et aux réseaux sociaux et à leur utilisation saine et éthique doivent être privilégiées, plutôt que l'interdiction.

La FCPQ est d'avis que tous les adultes doivent travailler ensemble pour éduquer les jeunes, à l'école, à la maison et dans la société dans son ensemble, tout en écoutant leur point de vue et en les impliquant dans les décisions.

Les écrans sont là pour rester, éduquons nos enfants et éduquons-nous pour apprendre à les utiliser de façon positive!

Cliquez ici pour consulter le mémoire de la FCPQ.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient depuis maintenant 50 ans les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

