Les parents s'engagent pour la persévérance scolaire

QUÉBEC, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la campagne « La rentrée. Tous ensemble. Pour eux. », la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tient à lancer un message d'encouragement aux élèves qui ont repris le chemin de l'école ou qui ont recommencé leurs apprentissages à distance partout au Québec dans le cadre de cette rentrée spéciale.

Les membres du comité exécutif de la FCPQ, tous des parents bénévoles impliqués dans les instances du milieu scolaire dans des régions différentes, se sont mobilisés pour s'adresser aux jeunes et à leurs parents. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de la FCPQ ainsi que sur ses pages Facebook et Twitter.

« C'est important pour nous comme parents de montrer notre soutien à nos enfants, mais aussi à tous les élèves et parents du Québec. Nous voulons faire bénéficier des 45 ans d'expérience de la Fédération à tous les parents, que ce soit pour accompagner leurs jeunes dans leur cheminement scolaire ou pour s'impliquer dans les instances de participation parentale », résume Kévin Roy, président de la FCPQ.

La Fédération profite également de la rentrée scolaire pour lancer une nouvelle adresse Web. www.parentsquebec.ca est une nouvelle identité qui se veut la porte d'entrée vers les services offerts à tous les parents du Québec par la Fédération. Au cours des prochaines semaines, des informations s'ajouteront à la page, dont une foire aux questions les plus fréquemment adressées à notre service-conseil.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

