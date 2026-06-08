Les parcours remarquables de 66 femmes honorés lors du gala national du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science

QUÉBEC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Afin de mettre en lumière le parcours de femmes ayant choisi d'étudier dans des domaines traditionnellement masculins, la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, et la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, sont heureuses de souligner le parcours de 66 lauréates lors de la 30e édition du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science.

Le travail remarquable de trois membres du personnel enseignant qui ont soutenu les lauréates dans leur parcours scolaire est également souligné par un prix Mentorat.

Lors d'une cérémonie tenue aujourd'hui à Québec en présence de Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, les lauréates, venant de partout au Québec, ont reçu une distinction saluant leur parcours de formation dans un domaine à prédominance masculine. Le concours Chapeau, les filles! (formation professionnelle et technique) et son volet Excelle Science (formation universitaire) visent à promouvoir la diversification des choix de carrière des femmes et à encourager la persévérance scolaire. Grâce à la contribution de 20 partenaires, les prix offerts aux lauréates totalisent 177 750 $ et comprennent un séjour professionnel à l'international. (Voir la liste des lauréates en annexe.)

Citations :

« Il est plus que jamais essentiel de soutenir les femmes qui font preuve d'audace et de détermination en choisissant de réaliser leurs ambitions, parfois en dehors des sentiers battus. Chères lauréates, vous avez cru en vos rêves malgré les obstacles, et vous êtes aujourd'hui des modèles inspirants pour toute une génération. Votre persévérance et votre confiance en vous sont de véritables clés de succès, et je suis convaincue que la suite de votre parcours sera à la hauteur de vos aspirations et parsemée de réussites. J'ai hâte de voir les places de choix que vous vous taillerez sur le marché du travail. Je tiens également à souligner l'implication indispensable des membres du personnel enseignant honorées cette année : votre engagement contribue à faire des milieux de formation des espaces toujours plus accueillants pour les filles et les femmes qui y évoluent avec passion. Toutes mes félicitations aux lauréates du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science! »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable du Secrétariat à la condition féminine

« Choisir une formation dans un domaine à prédominance masculine n'est pas toujours le chemin le plus facile. Pourtant, vous avez décidé d'embrasser vos intérêts et vos ambitions, et aujourd'hui, votre parcours mérite d'être souligné. Par votre détermination, vous montrez que tous les parcours sont possibles et vous ouvrez la voie à d'autres filles qui souhaiteront suivre leurs passions. Félicitations! »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

« Le gala Chapeau, les filles! est bien plus qu'une cérémonie. C'est une célébration de la détermination de femmes qui ont osé tracer leur propre voie, même lorsqu'elle sortait des sentiers attendus. Choisir un métier dit non traditionnel n'est pas anodin. C'est accepter de relever des défis, de se faire une place, et même parfois de devenir une pionnière. Et c'est précisément ce qui rend votre engagement si admirable. Félicitations et merci à toutes les personnes qui vous ont accompagnées dans votre parcours. »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le concours Chapeau, les filles! s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin.

s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin. Le volet Excelle Science concerne, quant à lui, les étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en génie dans une discipline admissible au concours.

concerne, quant à lui, les étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en génie dans une discipline admissible au concours. Les prix offerts aux lauréates totalisent 177 750 $ et leur valeur varie de 2 000 $ à 5 000 $. Ces prix sont rendus possibles grâce à la contribution de 20 partenaires et incluent notamment un séjour professionnel à l'international.

Depuis la création du concours, 18 747 femmes ont soumis leur candidature et, de ce nombre, 4 227 lauréates ont été récompensées.

Les mises en candidature se sont déroulées du 3 novembre 2025 au 13 février 2026. Les prix ont été remis lors d'un gala national tenu aujourd'hui à Québec.

Liens connexes :

Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science : https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/

Chapeau, les filles! :

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LE CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES!

ET SON VOLET EXCELLE SCIENCE

LAURÉATES 2025-2026

Prix Agriculture, Pêches et Alimentation

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Mathilde Pelletier, Boucherie de détail , Centre de formation professionnelle de l'Envolée, Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle de l'Envolée, Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, prix de 2 500 $ Marina Lamontagne Faucher, Gestion et technologies d'entreprise agricole, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, prix de 2 500 $

Prix Agriculture, Pêches et Agroalimentaire

Delphine Lemieux, Baccalauréat en génie biotechnologique, Université de Sherbrooke, prix de 2 500 $

Prix Chapeau, les filles!

Ministère de l'Éducation

Maxime Leggett-Tremblay, Conduite d'engins de chantier, Atelier-école Les Cèdres, Centre de services scolaire des Trois-Lacs, prix de 5 000 $

Ministère de l'Enseignement supérieur

Corinne Chevalier, Tourisme d'aventure, Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Gaspé, prix de 5 000 $

Prix Communauté culturelle et Autochtone

Confédération des syndicats nationaux

Naima Dhimi, Soutien informatique , Centre de formation professionnelle Marie-Rollet, Centre de services scolaire des Découvreurs, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle Marie-Rollet, Centre de services scolaire des Découvreurs, prix de 2 500 $ Camilia Lainey-Touat, Techniques de pilotage d'aéronefs , Orizon Aviation, Collège Mérici, prix de 2 500 $

, Orizon Aviation, Collège Mérici, prix de 2 500 $ Luz Karine Esmeral Barranco, Baccalauréat en génie robotique, Université de Sherbrooke, prix de 2 500 $

Prix Compétence - Réseau

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sophie Mayrand, Techniques de l'informatique , Cégep de Drummondville, prix de 2 500 $

, Cégep de Drummondville, prix de 2 500 $ Catherine Michael, Baccalauréat en génie industriel, Université Concordia, prix de 2 500 $

Prix Continuité

Ministère de l'Éducation

Fanyka Malenfant, Mécanique industrielle de construction et d'entretien et Électromécanique de systèmes automatisés, Centre de formation professionnelle d'Amqui, Centre de services scolaire des Monts-et-Marées, prix de 2 500 $

Ministère de l'Enseignement supérieur

Frida Janssen, Technologie de maintenance industrielle, Cégep de Lévis, prix de 2 500 $

Prix Créativité

Ministère de la Culture et des Communications

Iris Zinta Bayer, Soudage-montage , Centre de formation professionnelle Laurier MacDonald, Commission scolaire English-Montréal, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle Laurier MacDonald, Commission scolaire English-Montréal, prix de 2 500 $ Duong My Uyen Dao, Techniques de design de produits, Collège Dawson, prix de 2 500 $

Prix à une élève de la formation professionnelle anglophone

Association des commissions scolaires anglophones du Québec

Emily Allan, Ébénisterie, Centre de technologie Rosemont, Commission scolaire English-Montréal, prix de 2 000 $

Prix à une élève de la formation professionnelle francophone

Fédération des centres de services scolaires du Québec

Patricia Côté, Montage mécanique en aérospatiale, École des métiers de l'aérospatiale de Montréal, point de service de Mirabel, Centre de services scolaire de Montréal, prix de 2 000 $

Prix à une étudiante de la formation technique

Fédération des cégeps

Leen Al Harash, Techniques de l'informatique, Cégep de Rosemont, prix de 2 500 $

Prix Environnement

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Lily Bilodeau, Mécanique agricole , Centre de formation professionnelle de Coaticook (CRIFA), Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, prix de 2 000 $

, Centre de formation professionnelle de Coaticook (CRIFA), Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, prix de 2 000 $ Mégane Perez, Gestion et technologies d'entreprise agricole , Cégep régional de Lanaudière à Joliette, prix de 2 000 $

, Cégep régional de Lanaudière à Joliette, prix de 2 000 $ Marilie Bélanger, Baccalauréat en génie robotique, Université de Sherbrooke, prix de 2 000 $

Prix Équité

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Marika Roussel, Protection et exploitation de territoires fauniques et Aménagement de la forêt , Centre de formation professionnelle Matanie - Vallée et Foresterie, Centre de services scolaire des Monts-et-Marées, prix de 2 000 $

et , Centre de formation professionnelle Matanie - Vallée et Foresterie, Centre de services scolaire des Monts-et-Marées, prix de 2 000 $ Rose Beaudoin, Technologie de la mécanique du bâtiment , Cégep de Saint-Hyacinthe, prix de 2 000 $

, Cégep de Saint-Hyacinthe, prix de 2 000 $ Ariane Hussaini, Baccalauréat en génie logiciel, École de technologie supérieure, prix de 2 500 $

Prix Excelle Science

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Laura Brière, Baccalauréat en génie biotechnologique , Université de Sherbrooke, prix de 5 000 $

, Université de Sherbrooke, prix de 5 000 $ Iza-Eve Chenard, Baccalauréat en génie agroenvironnemental , Université Laval, prix de 5 000 $

, Université Laval, prix de 5 000 $ Ellie Bouthillier, Baccalauréat en génie biotechnologique , Université de Sherbrooke, prix de 2 500 $

, Université de Sherbrooke, prix de 2 500 $ Miriam Caisse, Baccalauréat en génie électrique , Université de Sherbrooke, prix de 2 500 $

, Université de Sherbrooke, prix de 2 500 $ Amélia Lanciault, Baccalauréat en génie biotechnologique , Université de Sherbrooke, prix de 2 500 $

, Université de Sherbrooke, prix de 2 500 $ Rayya Najm, Baccalauréat en génie industriel , Université Concordia, prix de 2 500 $

, Université Concordia, prix de 2 500 $ Adèle Pomerleau, Baccalauréat en physique et informatique, Université de Montréal, prix de 2 500 $

Prix Excelle Science

Ministère de l'Enseignement supérieur

Marilou Cotton-Chouinard, Baccalauréat en sciences géomatiques , Université Laval, prix de 5 000 $

, Université Laval, prix de 5 000 $ Sara Tahdi, Baccalauréat en génie informatique , Université McGill, prix de 5 000 $

, Université McGill, prix de 5 000 $ Asma May Tina Ameziane, Baccalauréat en génie logiciel , École de technologie supérieure, prix de 2 500 $

, École de technologie supérieure, prix de 2 500 $ Leila Béland-St-Germain, Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers , Université Laval, prix de 2 500 $

, Université Laval, prix de 2 500 $ Marie-Anne Henri, Baccalauréat en génie biotechnologique , Université de Sherbrooke, prix de 2 500 $

, Université de Sherbrooke, prix de 2 500 $ Taissia Kutnyk, Baccalauréat en génie de la construction , École de technologie supérieure, prix de 2 500 $

, École de technologie supérieure, prix de 2 500 $ Raphaëlle Mallet, Baccalauréat en génie mécanique, Université Laval, prix de 2 500 $

Prix Expertise professionnelle

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec

Charlotte Boulay, Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers, Université Laval, prix de 3 000 $

Prix Fais briller ta région!

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Kamille Pelletier, Boucherie de détail , Centre de formation professionnelle de l'Envolée, Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle de l'Envolée, Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, prix de 2 500 $ Alicia Etourneau, Gestion et technologies d'entreprise agricole , Cégep de Victoriaville, prix de 2 500 $

, Cégep de Victoriaville, prix de 2 500 $ Geneviève Gervais, Baccalauréat en sciences de l'information quantique, Université de Sherbrooke, prix de 2 500 $

Prix Formation d'avenir

Ministère de l'Éducation

Stella Galindo-Basque, Soudage-assemblage, Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme, Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, prix de 2 500 $

Ministère de l'Enseignement supérieur

Janie Lacas, Techniques d'intégration multimédia , Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption, prix de 2 500 $

, Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption, prix de 2 500 $ Annabelle Gagnon, Baccalauréat en génie mécanique, École de technologie supérieure, prix de 2 500 $

Prix Ingénieure inspirante

Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Rose-Line Tougas, Baccalauréat en génie robotique, Université de Sherbrooke, prix de 2 500 $

Prix Intégration au marché du travail

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Esther Marcoux, Intervention en sécurité incendie , Centre de formation professionnelle de Neufchâtel, Centre de services scolaire de la Capitale, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle de Neufchâtel, Centre de services scolaire de la Capitale, prix de 2 500 $ Mariane Brodeur, Techniques de pilotage d'aéronefs, Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de Chicoutimi, prix de 2 500 $

Prix Mixité en chantier - volet Future travailleuse inspirante

Commission de la construction du Québec

Mathilde Charlebois, Ferblanterie, École des métiers spécialisés de Laval, Centre de services scolaire de Laval, prix de 2 500 $

Prix Mixité en chantier - volet Future travailleuse inspirante - Diversité, Premières Nations et Inuit

Commission de la construction du Québec

Hanane Baali, Électricité, École professionnelle de Saint-Hyacinthe, Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe, prix de 2 500 $

Prix Mixité en chantier - volet Pratiques innovantes et durables

Commission de la construction du Québec

Marie-Ève Tétreault, Charpenterie-menuiserie, Centre de formation professionnelle Jonquière, Centre de services scolaire De La Jonquière, prix de 2 500 $

Prix Persévérance

Centrale des syndicats du Québec

Christiane Marina Ngangoum Mbomda, Mécanique industrielle de construction et d'entretien , École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal, Centre de services scolaire de Montréal, prix de 2 500 $

, École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal, Centre de services scolaire de Montréal, prix de 2 500 $ Léanne Nichols, Techniques policières , Collège Ellis, prix de 2 500 $

, Collège Ellis, prix de 2 500 $ Halima Bourdi, Baccalauréat en génie informatique, Université de Sherbrooke, prix de 2 500 $

Prix Relève

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Ramata Yaye Wann, Baccalauréat en génie de la construction, École de technologie supérieure, prix de 3 000 $

Prix Ressources naturelles et forêts

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Chloé Laprise, Charpenterie-menuiserie , Centre de formation professionnelle 24-Juin, Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle 24-Juin, Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, prix de 2 500 $ Marion Kaiser, Techniques du milieu naturel , Centre d'études collégiales à Chibougamau, Cégep de St-Félicien, prix de 2 500 $

, Centre d'études collégiales à Chibougamau, Cégep de St-Félicien, prix de 2 500 $ Laurie-Ann Faucher, Baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère, concentration géologie, Université du Québec à Montréal, prix de 2 500 $

Prix Santé et sécurité au travail

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Marie Albert, Mécanique marine , École des pêches et de l'aquaculture du Québec, Cégep de la Gaspésie et des Îles, prix de 2 500 $

, École des pêches et de l'aquaculture du Québec, Cégep de la Gaspésie et des Îles, prix de 2 500 $ Sheena Ben-David, Gestion et technologies d'entreprise agricole, Macdonald College, Université McGill, prix de 2 500 $

Prix Sciences et technologies

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Christelle Lambert, Électromécanique de systèmes automatisés , École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal, Centre de services scolaire de Montréal, prix de 2 500 $

, École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal, Centre de services scolaire de Montréal, prix de 2 500 $ Stéphanye Carrier, Techniques de génie mécanique, Cégep de Jonquière, prix de 2 500 $

Prix Sécurité incendie

Ministère de la Sécurité intérieure

Charlie Maillé, Intervention en sécurité incendie, Institut de protection contre les incendies du Québec, Centre de services scolaire de Laval, prix de 2 500 $

Prix Séjour professionnel à l'international

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Èva Pearson, Carrelage, Centre de formation professionnelle Qualitech, Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, prix d'une valeur de 2 000 $

Prix Transports

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Elisabethe Noutap Djeuyap, Mécanique automobile , Centre de formation professionnelle Qualitech, Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, prix de 2 000 $

, Centre de formation professionnelle Qualitech, Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, prix de 2 000 $ Ariane Montminy, Techniques de pilotage d'aéronefs , Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de Chicoutimi, prix de 2 000 $

, Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de Chicoutimi, prix de 2 000 $ Mia Mercure, Baccalauréat en génie civil, Université du Québec à Rimouski, prix de 2 000 $

Prix Mentorat

Ministère de l'Éducation

Mireille Pouliot, enseignante, Boucherie de détail, Centre de formation professionnelle de l'Envolée, Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, mentore des lauréates Kamille Pelletier et Mathilde Pelletier, prix de 750 $

Ministère de l'Enseignement supérieur

Kim Anita Webb, enseignante, Techniques de design industriel , Collège Dawson, mentore de la lauréate Duong My Uyen Dao, prix de 750 $

, Collège Dawson, mentore de la lauréate Duong My Uyen Dao, prix de 750 $ Adina Panchea, professeure, Département de génie électrique et de génie informatique, programme robotique, Université de Sherbrooke, mentore des lauréates Marilie Bélanger, Luz Karine Esmeral Barranco et Rose-Line Tougas, prix de 750 $

PARTENAIRES 2025-2026

Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Commission de la construction du Québec (CCQ)

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

Confédération des syndicats nationaux (CSN), en collaboration avec la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), la Fédération des professionnèles (FP) et la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP)

Fédération des cégeps

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Ministère de la Culture et des Communications (MCC)

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)

Ministère de la Sécurité intérieure (MSI)

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE)

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF)

Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD)

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]; Sources : Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 367 330-4179, [email protected]; Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, 819 383-6625, [email protected]