Les paramédics déclenchent une grève plus perturbatrice

MONTRÉAL, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Depuis 6 h ce matin, les 3500 paramédics membres de la FSSS-CSN déclencheront la grève légale la plus perturbatrice de l'histoire du secteur préhospitalier au Québec. En plus de tous les autres moyens de pression qu'ils appliquent depuis l'été dernier, dont la grève de nombreuses tâches, les paramédics exerceront une pression supplémentaire. Notamment, une partie du personnel-cadre sera tenu de contribuer au maintien des services essentiels en prenant la route, au moins 4 h par semaine, afin de remplacer des grévistes. Une telle grève, d'ampleur provinciale, est inédite. Le Tribunal administratif du travail (TAT) a rendu lundi sa décision concernant la liste des services essentiels.

Les travailleuses et les travailleurs du secteur préhospitalier sont sans convention collective depuis le 31 mars 2020. Ils réclament un redressement salarial permettant d'assurer l'équité avec les autres emplois des secteurs de la sécurité publique et hospitalier. Ils veulent trouver des solutions pour permettre aux paramédics de terminer leur quart de travail à l'heure et de manger à l'heure prévue. De plus, ils réclament l'élimination des horaires dits de faction, des horaires de travail désuets en vertu desquels les paramédics sont sur appel 24 h sur 24 durant sept jours consécutifs.

« Ce n'était pas notre premier choix de déclencher cette grève, rappelle le représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Jean Gagnon. Près de deux ans après l'échéance des conventions collectives, presque rien n'a bougé. C'est pour ça qu'aujourd'hui on y met tout ce qu'on peut. Nous savons que ce sera difficile. Les représentants patronaux ont tout tenté pour convaincre le TAT de ne pas nous accorder ce moyen de pression concernant le travail des cadres. Mais il y a une façon de faire lever la pression très rapidement. C'est de négocier à la table de négociation. Nous avons deux journées de rencontres en conciliation dans les prochains jours. Nous ne pouvons qu'espérer que la partie patronale ait enfin les mandats ! »

« C'est bien parce que notre travail est essentiel pour la population que le tribunal limite les moyens de pression que nous pouvons exercer, enchaîne Jean Gagnon. Il serait grand temps que le gouvernement fasse preuve de plus de respect et qu'il fasse de notre négociation un dossier prioritaire. »

