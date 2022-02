Le Canada concourra dans les cinq sports d'hiver au programme de compétition à Beijing, à savoir le para-hockey sur glace (17 athlètes), le ski paranordique, y compris le biathlon et le ski de fond (12), le ski para-alpin (11), le curling en fauteuil roulant (5) et le parasnowboard (4).

Une équipe composée de 49 entraîneurs et membres du personnel de soutien travaillera aux côtés des athlètes à Beijing.

CLIQUEZ ICI pour la liste complète des membres de l'Équipe paralympique canadienne.

CLIQUEZ ICI pour accéder à la biographie des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne.

« C'est pour moi une véritable fierté d'appuyer chaque membre de cette équipe », déclare Josh Dueck, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Beijing 2022. « Les dernières années ont été marquées par de nombreux défis et incertitudes, et même si le parcours de chaque personne vers les Jeux est unique, ces 49 athlètes ont travaillé très fort pour se rendre jusqu'ici et ils méritent leur place au sein de l'équipe. Je sais que ces athlètes exceptionnels sauront, par leurs performances et leurs histoires, rendre meilleurs, motiver et unir les Canadiens d'un bout à l'autre du pays, tout en leur démontrant la joie et la résilience de l'esprit humain et le pouvoir du sport de changer des vies. Je souhaite à tous les athlètes la meilleure des chances à Beijing, où se dérouleront, pendant neuf jours, des compétitions absolument phénoménales. »

« Félicitations aux 49 athlètes qui ont mérité leur place au sein de l'Équipe paralympique canadienne, et un grand merci à tous ceux qui les ont appuyés tout au long de leur parcours », ajoute Karolina Wisniewska, chef de mission adjointe de l'Équipe paralympique canadienne de Beijing 2022. « Participer aux Jeux paralympiques est un accomplissement et un honneur immenses. Ces Jeux seront marqués par des performances impressionnantes. Je sais que cette équipe représentera le pays avec fierté, et je suis impatiente de les voir compétitionner et de les encourager avec tous les Canadiens! »

À propos de l'Équipe canadienne de Beijing 2022 :

L'équipe comprend 30 athlètes qui ont déjà vécu l'expérience des Jeux paralympiques et qui ont tous concouru aux Jeux de PyeongChang 2018. Un groupe de 19 athlètes fera ses débuts sur la scène paralympique.





Deux athlètes concourront à leurs sixièmes Jeux paralympiques d'hiver (2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022) : Billy Bridges et Brian McKeever . Bridges a trois médailles à son palmarès en tant que membre de l'équipe canadienne de para-hockey sur glace, tandis que McKeever est le paralympien d'hiver le plus décoré du Canada, avec 17 médailles paralympiques, dont 13 d'or.





et . Bridges a trois médailles à son palmarès en tant que membre de l'équipe canadienne de para-hockey sur glace, tandis que McKeever est le paralympien d'hiver le plus décoré du Canada, avec 17 médailles paralympiques, dont 13 d'or. Le prochain sur la liste est le joueur de para-hockey sur glace Greg Westlake , qui en sera à ses cinquièmes Jeux paralympiques d'hiver, tandis que trois athlètes se préparent pour leurs quatrièmes : Mark Arendz (ski paranordique), Adam Dixon (para-hockey sur glace) et Ina Forrest (curling en fauteuil roulant).





, qui en sera à ses cinquièmes Jeux paralympiques d'hiver, tandis que trois athlètes se préparent pour leurs quatrièmes : (ski paranordique), (para-hockey sur glace) et (curling en fauteuil roulant). L'Équipe paralympique canadienne compte également 25 médaillés paralympiques, y compris 19 médaillés multiples.





Brian McKeever mène la charge pour le Canada avec 17 médailles paralympiques en carrière. Il est suivi de son coéquipier en ski paranordique Mark Arendz , qui en a récolté huit. En ski para-alpin, Mac Marcoux (cinq médailles) et Mollie Jepsen (quatre médailles) occupent les premiers rangs du tableau des podiums. Ina Forrest (curling en fauteuil roulant), Billy Bridges (para-hockey sur glace), Greg Westlake (para-hockey sur glace), Collin Cameron (ski paranordique) et Natalie Wilkie (ski paranordique) en ont chacun trois.





mène la charge pour le Canada avec 17 médailles paralympiques en carrière. Il est suivi de son coéquipier en ski paranordique , qui en a récolté huit. En ski para-alpin, (cinq médailles) et (quatre médailles) occupent les premiers rangs du tableau des podiums. (curling en fauteuil roulant), (para-hockey sur glace), (para-hockey sur glace), (ski paranordique) et (ski paranordique) en ont chacun trois. À 19 ans, Logan Leach est le plus jeune membre de l'équipe. Le skieur para-alpin participera à ses premiers Jeux à Beijing . Le joueur de curling en fauteuil roulant Dennis Thiessen , qui a déjà participé deux fois aux Jeux paralympiques, est, à 60 ans, le membre le plus âgé de l'équipe.

est le plus jeune membre de l'équipe. Le skieur para-alpin participera à ses premiers Jeux à . Le joueur de curling en fauteuil roulant , qui a déjà participé deux fois aux Jeux paralympiques, est, à 60 ans, le membre le plus âgé de l'équipe. Neuf provinces et territoires sont représentés dans l'équipe, en fonction des villes d'attache des athlètes : Ontario (21 athlètes), Québec (8), Colombie-Britannique (8), Alberta (5), Saskatchewan (2), Île-du-Prince-Édouard (2), Manitoba (1), Terre-Neuve et Labrador (1) et Yukon (1).





(21 athlètes), Québec (8), Colombie-Britannique (8), (5), (2), Île-du-Prince-Édouard (2), (1), Terre-Neuve et (1) et (1). La formation canadienne comprend quatre guides : Russell Kennedy et Graham Nishikawa (guides de Brian McKeever ), Julien Petit (guide de Logan Leach ) et Tristan Rodgers (guide de Mac Marcoux ).





et (guides de ), (guide de ) et (guide de ). Liam Hickey (para-hockey sur glace) est également un paralympien d'été, ayant représenté le Canada en basketball en fauteuil roulant à Rio 2016. À Beijing , il prendra part à ses deuxièmes Jeux d'hiver.





(para-hockey sur glace) est également un paralympien d'été, ayant représenté le Canada en basketball en fauteuil roulant à Rio 2016. À , il prendra part à ses deuxièmes Jeux d'hiver. Le double paralympien Steve Arsenault , qui a pris sa retraite après PyeongChang 2018, sera de retour aux Jeux, mais cette fois-ci on le retrouvera derrière le banc où il agira comme entraîneur adjoint de l'équipe de para-hockey sur glace. Deux autres membres de l'équipe de soutien ont déjà concouru aux Jeux paralympiques. Il s'agit du chef d'équipe du ski para-alpin Matt Hallat (2006, 2010, 2014) et de l'entraîneur-chef du ski paranordique Robin McKeever , qui a été le guide de son frère Brian en 2002, 2006 et 2010.

À quelques jours des Jeux, une version mise à jour de la campagne Nous sommes ici du CPC a également été présentée. Lancée à l'origine l'été dernier à l'occasion des Jeux de Tokyo, la campagne Nous sommes ici met l'accent sur l'aura d'étoiles des paralympiens canadiens, par leurs habiletés en tant que meilleurs athlètes du monde sur le terrain de jeu, mais aussi grâce à leur histoire remarquable en dehors du terrain de jeu. La nouvelle version met en vedette les athlètes d'hiver Tyler McGregor (para-hockey sur glace) et Frédérique Turgeon (ski para-alpin).

Partout au pays, les auditoires auront la possibilité de suivre les Jeux en direct et de soutenir les 49 athlètes canadiens, pendant que ces derniers vivront leurs rêves en représentant le Canada aux Jeux paralympiques d'hiver. Un plan de couverture exhaustif du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI, Sportsnet et Amazon Prime Video, ainsi que les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN, permettra aux Canadiens de suivre chaque minute de l'action et de rattraper ce qu'ils ont raté, tandis que le site Paralympique.ca sera un carrefour d'information pour les dernières nouvelles concernant l'Équipe paralympique canadienne. L'horaire complet de la diffusion et les informations sur la façon d'y accéder seront annoncés avant le début des Jeux.

RESOURCES MÉDIATIQUES

Des ressources pour couvrir l'Équipe paralympique canadienne de Beijing 2022, y compris la façon d'accéder aux photos et séquences vidéo, seront disponibles pendant toute la durée des Jeux à l'adresse Paralympique.ca/medias-de-pekin-2022.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Nicole Watts, Gestionnaire, Relations de Presse, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700; Pour obtenir des entrevues avec les athlètes, veuillez communiquer avec l'attaché(e) de presse du sport en question : Chris Dornan, Ski paranordique / Parasnowboard, [email protected] / +852 6726 4483; Jade Wetherell, Ski para-alpin, [email protected] / 403-408-7337; Spencer Sharkey, Para-hockey sur glace, [email protected] / +852 6726 4443; Brian Chick, Curling en fauteuil roulant, [email protected] / 416-662-3833