L'équipe sera soutenue à Tokyo par 113 entraîneurs et membres du personnel de soutien.

« Félicitations à chacune et chacun des athlètes sélectionnés pour représenter le Canada à Tokyo », déclare Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. « Les paralympiens canadiens sont de véritables étoiles ; ils font partie des meilleurs athlètes au monde, et je suis impatiente de voir leur travail, leur talent, leur dévouement et leur persévérance célébrés partout au Canada. »

« Les 18 mois de préparation pour ces Jeux nous ont apporté leurs lots de défis. Certains athlètes participeront à leur première compétition internationale en près de deux ans. C'est un accomplissement énorme que de concourir à ces Jeux paralympiques, et tout le monde a travaillé avec détermination en vue d'atteindre ce but. Je sais que nous verrons des performances remarquables à Tokyo et que nous entendrons des histoires tout aussi remarquables. J'ai hâte d'encourager les 128 athlètes canadiens aux Jeux, sachant que des millions de Canadiennes et de Canadiens les encourageront à la maison ! »

À propos de l'Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020 :

Le Canada a qualifié cinq équipes (goalball féminin, volleyball assis féminin, rugby en fauteuil roulant, basketball en fauteuil roulant féminin, basketball en fauteuil roulant masculin)



Le public, partout au pays, pourra regarder ses athlètes favoris concourir et découvrir ses nouveaux héros paralympiques grâce à une couverture exhaustive des Jeux. Le site Paralympique.ca sera la plaque tournante pour tout ce qui concerne l'Équipe paralympique canadienne, tandis que la couverture en direct sera assurée par le Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet, ainsi que les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN. L'horaire complet de la diffusion, qui comprendra, pour la première fois, la présentation des compétitions et événements aux heures de grande écoute et les détails sur les différentes façons de suivre l'action seront annoncés d'ici le début des Jeux.

Note à l'attention des médias : Les ressources pour couvrir l'Équipe paralympique canadienne à Tokyo 2020 seront affichées au Paralympique.ca/medias-de-tokyo-2020.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

