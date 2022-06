« Cindy et Michelle sont toutes les deux des personnes accomplies, aussi bien dans le sport qu'en dehors du sport, et leur perspective, leur leadership et leur expertise seront de précieux atouts pour le conseil d'administration », déclare Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien. « Les athlètes sont au cœur du Mouvement paralympique, aussi est-il très important que notre conseil reflète les expériences de nos athlètes et des personnes ayant un handicap. La contribution de Cindy et de Michelle fera la différence dans la direction générale de notre organisation. Nous sommes ravis de les accueillir au sein du conseil, et nous nous réjouissons déjà à l'idée de travailler avec elles, alors que nous nous amorcerons les prochaines étapes du renforcement du Mouvement paralympique au Canada. »

Ouellet fait partie des rares athlètes à avoir concouru aux Jeux paralympiques d'été et d'hiver. Membre vétérane de l'équipe nationale féminine de basketball en fauteuil roulant, elle a représenté le Canada aux Jeux paralympiques de 2020, 2016, 2012 et 2008. En 2018, elle a fait ses débuts aux Jeux paralympiques d'hiver en tant que membre de l'équipe canadienne de ski paranordique. En dehors du terrain de jeu, elle termine un doctorat en génie biomédical et milite en faveur de plusieurs causes, dont la santé mentale et les droits des personnes LGBTQ2S+.

« Je me sens extrêmement privilégiée d'avoir été invitée à me joindre au conseil d'administration du CPC », affirme Ouellet. « Cette organisation m'apporte un précieux soutien depuis de nombreuses années, et je suis impatiente d'y apporter ma contribution dans cette fonction officielle. Je connais les bienfaits incroyables du sport et je suis enchantée à l'idée d'aider à l'amélioration de notre communauté de sport adapté et à la croissance du Mouvement paralympique au Canada. »

Stilwell a à son palmarès des médailles d'or remportées dans deux sports. Après avoir concouru et décroché la victoire pour le Canada en basketball en fauteuil roulant aux Jeux de Sydney 2000, elle s'est tournée vers la course en fauteuil roulant où elle a récolté six médailles, y compris cinq d'or, en trois Jeux paralympiques (2008, 2012, 2016). En plus de son rôle de leader sportive, elle a été membre de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique où elle a siégé en tant que représentante élue de Parksville-Qualicum de 2013 à 2020. Elle a également été ministre du Développement social et de l'Innovation sociale de 2015 à 2017.

« Je suis enchantée de me joindre au conseil d'administration du CPC et de travailler avec les nombreux autres membres passionnés et compétents du conseil », ajoute Stilwell. « Le Mouvement paralympique a beaucoup avancé au cours des 20 dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire pour accroître sa visibilité, renforcer l'inclusion et l'équité au sein du système sportif et encourager la participation d'un plus grand nombre de personnes dans le parasport. Un avenir radieux nous attend, et je suis heureuse d'y contribuer en mettant mes expériences variées et ma perspective d'athlète féminine leader au service du conseil d'administration. »

Le conseil d'administration 2021-2025 du CPC a été élu en mars 2021, et quelques postes étaient restés ouverts pour des nominations comme celles de Ouellet et de Stilwell. La prochaine réunion du conseil d'administration se tiendra cette fin de semaine, soit du 10 au 12 juin, à Montréal.

