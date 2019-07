Les parajudokas Priscilla Gagné et Justin Karn nommés dans l'Équipe parapanaméricaine canadienne pour les Jeux de Lima 2019

« Je suis impatiente de concourir aux Jeux parapanaméricains au Pérou », déclare Gagné. « Mes objectifs sont de mettre en pratique différentes stratégies et techniques, de monter sur le podium et d'être une source de fierté pour mon pays et mon équipe. Je suis heureuse de représenter le Canada et très enthousiaste à l'idée de représenter le judo pour les athlètes ayant une déficience visuelle. J'espère que cela encouragera d'autres jeunes ayant une déficience visuelle au Canada à s'initier au judo et à entreprendre leur cheminement vers le podium ! »

Karn, qui a concouru aux Jeux de Londres 2012 où il a terminé au septième rang, a participé aux deux dernières éditions des Jeux parapanaméricains. L'athlète de 38 ans, originaire de Guelph, en Ontario, est rentré des Jeux de Guadalajara 2011 avec une médaille de bronze remportée dans la division des 60 kg.

« Concourir au plus haut niveau est un défi énorme pour tout athlète », ajoute Karn. « J'accepte ce défi et je suis heureux à l'idée de concourir à Lima. »

L'année dernière, Gagné et Karn ont également été couronnés champions de leur catégorie respective aux Championnats panaméricains de parajudo, où ils ont été invaincus pendant toute la compétition. Les deux athlètes s'entraînent à l'Institut national du sport à Montréal sous la direction d'Andrzej Sadej, de Judo Canada, qui guidera l'équipe à Lima.

« Je suis ravie d'accueillir Priscilla et Justin au sein de l'équipe canadienne ! », indique Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne des Jeux de Lima 2019. « Ils sont tous les deux des athlètes exceptionnels qui ont représenté notre pays avec brio sur la scène internationale tout au long de leur carrière. Je sais qu'ils feront de même à Lima, et le Canada sera avec eux, alors qu'ils réaliseront leur meilleure performance. Je suis impatiente de les regarder concourir ! »

Le parajudo est disputé par des athlètes ayant une déficience visuelle. Les épreuves de Gagné et de Karn à Lima sont prévues le 24 août.

ÉQUIPE DE JUDO DES JEUX PARAPANAMÉRICAINS DE LIMA 2019







NOM VILLE NATALE ÂGE CATÉGORIE Priscilla Gagné Sarnia, Ont. 33 ans Femmes, 52 kg Justin Karn Guelph, Ont. 38 ans Hommes, 60 kg

Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019, qui se dérouleront du 23 août au 1er septembre au Pérou, devraient surpasser ceux de Toronto 2015 qui ont été les plus imposants organisés jusqu'ici. On prévoit une participation record de 1 850 athlètes à ces Jeux. Le Canada sera représenté par une équipe d'environ 152 athlètes et partenaires de compétition dans 13 sports. Le Comité paralympique canadien dévoilera l'équipe complète officielle un peu plus tard, au cours de ce mois.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de Judo Canada : JudoCanada.org

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Nicole Watts, Gestionnaire, Relations publiques, Comité paralympique canadien, nwatts@paralympic.ca ou 613-569-4333 poste 262; Patrick Esparbès, Directeur général adjoint, Judo Canada, p.esparbes@judocanada.org ou 514-668-6279

Related Links

http://paralympic.ca/