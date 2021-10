Le premier projet pilote de paiement par débit au Canada vise à accroître la commodité pour les usagers du transport en commun.

TORONTO, le 21 oct. 2021 /CNW/ - Débit Interac est désormais accepté comme option de paiement sans contact dans le réseau UP Express, via un projet pilote mené par Metrolinx par l'entremise du système de paiement des tarifs PRESTO. Cette nouvelle option permettra aux usagers d'UP Express d'acheter leur titre de transport en tapant leur carte de débit Interac physique ou une carte ajoutée à un portefeuille mobile directement sur un valideur de titres de transport.

L'annonce d'aujourd'hui marque la première fois qu'une agence de transport en commun au Canada offre le Débit Interac comme option de paiement sans contact, donnant aux usagers du transport en commun un accès pratique sans avoir à acheter des billets ou des laissez-passer distincts.

« Lorsque les agences de transport en commun ajoutent le Débit Interac, elles offrent à leurs usagers un mode de paiement que près de 30 millions de Canadiens utilisent déjà pour leurs achats quotidiens », a déclaré William Keliehor, chef des activités commerciales d'Interac Corp. « L'introduction d'options de paiement comme le Débit Interac sans contact dans les transports en commun est l'une des façons dont les agences de transport en commun peuvent contribuer à la reprise responsable des réseaux de transport en commun ainsi que des villes après la pandémie de COVID-19. »

Selon un sondage Interac réalisé en 2020, avant la pandémie, près de sept usagers du transport en commun sur dix (69 %) seraient susceptibles d'utiliser des « paiements ouverts », qui éliminent la nécessité d'acheter des laissez-passer et des billets spéciaux et rendent ainsi le paiement du transport en commun aussi simple que celui des biens quotidiens. Le Débit Interac est l'une des formes de paiement les plus répandues au Canada. En effet, 94 pour cent des adultes canadiens possèdent une carte de débit[i], ce qui lui confère le potentiel d'être largement adopté comme mode de paiement privilégié par les Canadiens lorsqu'ils utiliseront les capacités de paiement ouvert à l'avenir.

« Plus tôt cette année, nous avons lancé un projet pilote avec UP Express pour permettre aux usagers du transport en commun de payer leur titre de transport avec leur carte de crédit, modernisant ainsi l'expérience de paiement PRESTO », a déclaré Barclay Hancock, chef des paiements de Metrolinx. « Nous sommes ravis d'ajouter maintenant le Débit Interac à ce projet pilote, ce qui offre encore plus de choix et de commodité aux clients et constitue une première pour une agence de transport en commun au Canada. »

« De plus en plus de Canadiens veulent un avenir où ils pourront acheter leurs titres de transport en commun par l'entremise d'un système de paiement ouvert », a déclaré Andrew Yablonovsky, vice-président associé, Stratégie et croissance du portefeuille chez Interac Corp. « La possibilité d'utiliser leur carte de débit Interac offre aux usagers du transport en commun les diverses options de paiement qu'ils recherchent. Nous prévoyons que l'utilisation de la carte de débit continuera de croître à mesure que les agences de transport en commun du Canada commenceront à adopter ce système de paiement ouvert. »

Ce projet pilote devrait être suivi par l'expansion des paiements sans contact par Débit Interac à d'autres agences de transport en commun du réseau PRESTO. Interac continue de travailler avec les agences de transport en commun et d'autres fournisseurs de services de mobilité dans tout le Canada pour permettre le paiement sans contact par Débit Interac.

Interac Corp. permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. Grâce à notre expertise de classe mondiale en matière de confidentialité, d'atténuation de la fraude et de gouvernance, nous contribuons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de transactions en ligne. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne 18 millions de fois par jour pour payer et échanger de l'argent. Interac s'engage à défendre la culture d'entreprise et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour obtenir plus de renseignements, consultez L'Inter'Actu.

