Une étude de Paiements Canada révèle que l'utilisation des cartes de crédit a augmenté de 30 % tandis que l'utilisation de l'argent comptant a diminué de 41 % au cours des cinq dernières années

Points saillants de l'étude :

Bien que le volume total des paiements ait diminué de 2 % par rapport à il y a cinq ans, la valeur totale des paiements a augmenté de 21 %.

Les cartes de crédit représentent 33 % du volume des paiements en 2022, suivies des cartes de débit (31 %), des transferts électroniques de fonds (15 %), de l'argent comptant (10 %), des virements en ligne (5 %), des chèques, des guichets automatiques (GAB) et des cartes prépayées (le tout à 2 %).

L'utilisation de l'argent comptant s'est rétablie à des niveaux prépandémiques, avec une opération sur dix payée en argent comptant en 2022.

Près de neuf Canadiens sur dix (89 %) ont utilisé leur carte pour des paiements sans contact au moins une fois par mois pour un achat en magasin en 2022.

Pour la toute première fois, les paiements par virement en ligne ont dépassé l'utilisation des TEF (transfert électronique de fonds) en ce qui a trait au volume.

En 2022, 1,06 milliard de virements Interac ont été envoyés, ce qui représente une hausse de 11 % par rapport à 2021.

Près de la moitié (48 %) des utilisateurs des services « acheter maintenant, payer plus tard » ont augmenté leur utilisation en 2022.

Bien que 49 % des Canadiens connaissent les cryptomonnaies, seulement 14 % d'entre eux les utilisent, principalement à des fins d'investissement plutôt que de paiement.

OTTAWA, ON, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Paiements Canada a publié son Rapport canadien sur les modes et les tendances des paiements 2023, qui analyse 20,5 milliards d'opérations de paiement effectuées en 2022 totalisant 11,7 billions de dollars (plus de 475 milliards de dollars chaque jour ouvrable) et met en lumière les tendances qui façonnent l'écosystème des paiements au Canada.

Tendances d'une année à l'autre : les cartes de crédit et de débit demeurent les deux principaux modes de paiement

Les opérations de paiement au Canada ont atteint 11,7 billions de dollars en 2022, ce qui représente une hausse de 7 % par rapport à 2021 (Groupe CNW/Payments Canada) Les opérations de paiement au Canada ont atteint 11,7 billions de dollars en 2022, ce qui représente une hausse de 7 % par rapport à 2021 (Groupe CNW/Payments Canada)

Les volumes et la valeur des transactions pour tous les types de paiements, à l'exception des chèques, ont connu une croissance d'une année à l'autre en 2022.

Les cartes de crédit ont représenté 33 % de tous les volumes de paiement en 2022, suivies des cartes de débit (31 %), des transferts électroniques de fonds (15 %), de l'argent comptant (10 %), des virements en ligne (5 %), des chèques (2 %), des GAB (2 %) et des cartes prépayées (2 %).

Les transferts électroniques de fonds représentaient 59 % de la valeur totale des paiements en 2022, suivis des chèques (28 %), des cartes de crédit (6 %), des cartes de débit et des virements en ligne (3 % dans les deux cas), des GAB (1 %), de l'argent comptant (0,5 %) et des cartes prépayées (0,2 %).

Les virements en ligne ont continué d'être le type de paiement connaissant la croissance la plus rapide, avec une croissance du volume d'une année à l'autre atteignant 11 % et une croissance de la valeur se chiffrant à 19 % par rapport à 2021. Le virement Interac a continué de dominer le segment des paiements de virements en ligne : plus de trois Canadiens sur cinq (61 %) utilisent le virement Interac pour envoyer ou recevoir un paiement au cours d'un mois donné.

a continué de dominer le segment des paiements de virements en ligne : plus de trois Canadiens sur cinq (61 %) utilisent le virement pour envoyer ou recevoir un paiement au cours d'un mois donné. Le volume des transactions par carte de crédit a augmenté de 5 %, tandis que le volume de celles par carte de débit a augmenté de 6 % d'une année à l'autre en 2022 par rapport à 2021.

La valeur moyenne des transactions a été de 99 $ pour les cartes de crédit et de 47 $ pour les cartes de débit.

L'utilisation de l'argent comptant a augmenté de 2 % en volume, la valeur moyenne des opérations en argent comptant s'établissant à 29 $.

Tendances sur cinq ans : les virements en ligne ont continué d'être le type de paiement qui connaît la croissance la plus rapide

Bien que le volume total des paiements ait diminué de 2 % par rapport à il y a cinq ans, la valeur totale des paiements a augmenté de 21 % au cours de la même période.

Bien que les virements en ligne représentent une petite partie du volume total des paiements, ils ont connu la plus forte croissance de tous les modes de paiement au cours des cinq dernières années (328 % du volume des paiements et 314 % de la valeur des paiements) et sont sur le point de dépasser les paiements en argent comptant.

Dans le secteur des cartes, les cartes de crédit et les cartes prépayées sont en tête pour ce qui est de la croissance du volume, à 23 % et 19 % respectivement.

Le volume des transactions par carte de débit a augmenté de 9 %.

Les volumes de transactions en argent comptant et par chèque ont diminué de 59 % et de 45 %.

« Au cours des cinq dernières années, nous avons assisté à un virage spectaculaire vers les options de paiement numérique. L'évolution des technologies continuera d'influencer la façon dont les Canadiens font et reçoivent des paiements », a déclaré Tracey Black, présidente et chef de la direction de Paiements Canada. « Paiements Canada continue de collaborer avec l'écosystème des paiements pour offrir aux Canadiens et aux entreprises canadiennes des options de paiement pratiques, sécuritaires et efficaces. »

Évolution des innovations en matière de paiement et dans l'avenir

Les Canadiens sont de plus en plus à l'aise d'utiliser les paiements numériques et adoptent une expérience de paiement fluide à mesure que le nombre d'options de paiement numérique continue de croître.

Bien que l'argent comptant ait été moins utilisé au cours des cinq dernières années, il continuera de servir de réserve de valeur et de mode de paiement. Près de la moitié de tous les consommateurs (49 %) et de toutes les entreprises (46 %) au Canada croient que les points de vente au détail se passeront entièrement d'argent comptant au cours des dix prochaines années. Pourtant, deux consommateurs et entreprises sur cinq (45 % et 41 % respectivement) se sentiraient mal à l'aise s'ils ne pouvaient pas utiliser d'argent comptant pour faire leurs achats.

croient que les points de vente au détail se passeront entièrement d'argent comptant au cours des dix prochaines années. Pourtant, deux consommateurs et entreprises sur cinq (45 % et 41 % respectivement) se sentiraient mal à l'aise s'ils ne pouvaient pas utiliser d'argent comptant pour faire leurs achats. L'utilisation des cartes de crédit est bien placée pour connaître une croissance, car les Canadiens continuent d'adopter les paiements mobiles aux points de vente et dans le commerce mobile. En 2022, 57 % des utilisateurs de portefeuilles mobiles au Canada ont déclaré utiliser leurs cartes de crédit liées à leur portefeuille mobile pour leurs achats.

ont déclaré utiliser leurs cartes de crédit liées à leur portefeuille mobile pour leurs achats. Les cartes prépayées devraient connaître la plus forte croissance tant en volume qu'en valeur au cours des prochaines années comparativement à toutes les autres cartes de paiement. L'utilisation des cartes prépayées a augmenté chez les jeunes Canadiens (de 14 à 18 ans), car les parents ont utilisé des cartes en boucle ouverte pour offrir une allocation et faire le suivi des dépenses, en plus des étudiants étrangers qui ont dépensé de l'argent reçu de chez eux. L'innovation continuera de transformer le secteur des cartes prépayées grâce à des solutions allant des cartes de remise et des cartes-cadeaux aux paiements en cryptomonnaie.

Lorsqu'ils pensent à l'avenir des paiements numériques, 65 % des Canadiens enverraient leurs paiements en temps réel si l'option était offerte. Les trois principaux cas d'utilisation pour envoyer des paiements en temps réel sont le paiement d'une facture de carte de crédit, des taxes et impôts et du loyer.

« En 2022, Paiements Canada a publié des messages ISO 20022 pour Lynx et le prochain système de paiement en temps réel (PTR). La norme des messages ISO 20022 appuie les paiements riches en données - plus d'information pertinente qui accompagne le paiement. ISO 20022 appuiera l'amélioration et la création de nouvelles expériences de paiement pour les entreprises et les consommateurs canadiens. Paiements Canada continuera de stimuler l'innovation pour que les paiements soient plus faciles, plus intelligents et plus sécuritaires pour tous les Canadiens. »

Téléchargez le rapport complet.

Au sujet de l'étude

Paiements Canada a travaillé en étroite collaboration avec des fournisseurs de services de paiement, des consultants du domaine et des chercheurs dans le but de réunir un ensemble exhaustif de données pour 2022 et de décrire les habitudes de paiement des consommateurs et des entreprises au Canada. La méthode générale englobe une combinaison de données sur le secteur et d'études de marché. Les données sur le secteur proviennent principalement des données du Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), de données du secteur sur l'utilisation des cartes de paiement et d'études de marché quantitatives et qualitatives. Elles sont aussi recueillies auprès de fournisseurs de services de paiement et de réseaux de paiement. Elles sont alors agrégées par années en fonction des données sur l'utilisation réelle des différents modes de paiement. Quant aux études de marché, elles servent à combler les manques de données et à brosser un portrait détaillé.

À propos de Paiements Canada

Paiements Canada est un organisme à mission publique qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement. Paiements Canada est responsable de l'infrastructure physique et des règlements administratifs, règles et normes connexes qui soutiennent ces systèmes. L'organisme a aussi le devoir de promouvoir l'efficacité, la sécurité et la solidité des systèmes de paiement du Canada tout en tenant compte des intérêts des utilisateurs finaux. En 2022, les systèmes de Paiements Canada ont compensé et réglé des paiements dépassant les 119 billions de dollars, soit plus de 476 milliards de dollars par jour ouvrable. Les transactions traitées par ces systèmes comprennent les paiements par carte de débit, les débits préautorisés, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les chèques émis et reçus par les Canadiens et les entreprises canadiennes. Paiements Canada travaille en étroite collaboration avec l'écosystème des paiements pour moderniser les systèmes de paiement du Canada afin que le pays et les entreprises canadiennes demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez visiter notre Centre de presse.

SOURCE Payments Canada