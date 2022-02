Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

www.cgi.com/fr/salle-de-presse

FAIRFAX, Va., le 17 févr. 2022 /CNW/ - Les opérations de CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) aux États-Unis ont reçu la note parfaite de 100 pour l'indice d'égalité en entreprise 2022 de la fondation Human Rights Campaign (HRC), le principal rapport d'évaluation comparative du pays mesurant les politiques et les pratiques des entreprises en matière d'égalité en milieu de travail pour les personnes LGBTQ+. CGI a mérité cette reconnaissance en favorisant une culture d'entreprise qui encourage la diversité, l'équité et l'inclusion.

« Nous sommes fiers qu'HRC nous remette cette distinction pour la deuxième année consécutive, a déclaré Stephanie Mango, présidente de CGI Federal. Nous sommes honorés que l'organisme reconnaisse et célèbre l'engagement de CGI envers la communauté LGBTQ+. »

CGI cultive un milieu de travail équitable fondé sur des aspirations audacieuses, un engagement envers l'amélioration continue et une culture d'investissement dans les communautés. Les groupes de ressources d'employés de CGI (en anglais) tels que Fierté@CGI, participent à plusieurs événements et initiatives pour accroître la sensibilisation et contribuer à bâtir une culture d'inclusion des communautés LGBTQ+. Ces initiatives ont pris différentes formes, y compris : groupes de discussion, ateliers, clubs de lecture, infolettres et collaboration avec d'autres organisations caritatives pour les personnes LGBTQ+.

« L'engagement de CGI à l'égard de l'égalité en milieu de travail pour les personnes LGBTQ+ commence par de solides valeurs d'entreprise et une culture fondée sur le respect, a déclaré Rashida Ricks, vice-présidente, Engagement stratégique et inclusion, CGI Federal. À titre de leader de l'industrie des TI, CGI offre de nombreuses possibilités (y compris des groupes de ressources pour les employés, des programmes de promotion de la carrière, un engagement communautaire et de la formation) pour aider les personnes d'origines et de perspectives diverses à réaliser leur plein potentiel. »

« La création d'une culture d'inclusion n'est pas le fruit du hasard; elle exige un effort conscient et intentionnel, a ajouté Ryan Parker, vice-président, Diversité, équité et inclusion+, Secteur privé et gouvernements locaux aux États-Unis. Nous sommes ravis que la fondation HRC reconnaisse les efforts de CGI pour cultiver et entretenir un environnement sûr et positif pour les membres de la communauté LGBTQ+.

Lancé en 2002, l'indice d'égalité en entreprise de la fondation HRC est devenu une feuille de route pour l'égalité en milieu de travail. La fondation garantit que les critères de l'indice sont rigoureux, équitables et transparents en étant à l'affût des meilleures pratiques émergentes qui améliorent les expériences des employés LGBTQ+.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 82 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Médias, Mercedes Marx, Chef de service, Relations publiques, [email protected], +1 571-334-2344; Émilie Proulx, Chef de service, Médias et affaires publiques, Équipe mondiale, [email protected], +1 514 206-2851