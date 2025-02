Les offres de la famille Burger sont de retour sur l'appli A&W

Une semaine d'offres savoureuses sur des classiques d'A&W comme le Teen Burger, les rondelles d'oignons, et plus encore!

MONTRÉAL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - La famille Burger met la table en grand! À partir du 17 février, pendant une semaine, découvrez une offre différente par jour, simplement en ouvrant votre appli A&W. De quoi savourer des classiques d'A&W tels que le Teen BurgerTM, le Mama BurgerTM, les rondelles d'oignons et plus encore, à petits prix. Les offres de la famille Burger sont exclusivement sur l'appli A&W et valides en restaurant ou à emporter dans les A&W participants partout au pays.

Ces offres alléchantes se retrouveront sur l'appli A&W du 17 au 23 février. Et comme A&W souhaite offrir une expérience agréable de A à Z, rien de plus simple pour accéder aux offres : il vous suffit de télécharger l'appli, de créer un compte et de vous rendre à la section Offres pour réclamer celle du jour. Mais faites vite : chacune n'est en vigueur que pour 24 heures.

Lundi 17 février : 2 pour 1 sur le Mama Burger TM

: 2 pour 1 sur le Mama Burger Mardi 18 février : 2 pour 1 sur le Teen Burger TM

: 2 pour 1 sur le Teen Burger Mercredi 19 février : Rondelle d'oignons gratuite avec achat

: Rondelle d'oignons gratuite avec achat Jeudi 20 février : 2 pour 1 sur le Papa Burger TM

: 2 pour 1 sur le Papa Burger Vendredi 21 février : Frites gratuites avec achat

: Frites gratuites avec achat Samedi 22 février : Root Beer A&W TM gratuite avec achat

: Root Beer A&W gratuite avec achat Dimanche 23 février : café Pret gratuit avec achat

Rendez-vous sur https://web.aw.ca/fr/order pour télécharger l'appli A&W et accéder aux offres exclusives de la famille Burger.

À propos d'A&W Canada

A&W est la première chaîne de burgers au Canada, avec plus de 1 000 restaurants fièrement détenus et exploités par des Canadiens. Reconnus pour notre célèbre famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos restaurants partout au pays. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca.

Offre présentée par Services Alimentaires A&W du Canada Inc., une franchise autorisée de Pret A Manger (Europe) Limited.

For Media Inquiries: Joëlle Paquette, Spécialiste des relations publiques, [email protected]