QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et le Parc olympique sont heureux d'annoncer que les artistes Philippe Allard et Pavitra Wickramasinghe ont été sélectionnés pour la réalisation de deux œuvres d'art public permanentes destinées à commémorer les Jeux olympiques de 1976 à Montréal, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'événement. Leurs œuvres, Élans et OASIS, pourront être admirées dans l'Espace Vert Viau et à proximité du Sentier Morgan sur le site du Parc olympique dès septembre prochain.

À propos des artistes et des œuvres

Les œuvres de Philippe Allard et Pavitra Wickramasinghe sélectionnées par le CALQ et le Parc olympique. photo : courtoisie (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec) Logo du Conseil des arts et des lettres du Québec (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Philippe Allard

Bachelier en design graphique de l'Université du Québec à Montréal, Philippe Allard vit et travaille à Montréal. Sa pratique artistique s'ancre principalement dans l'intervention in situ, et vise à créer un dialogue entre l'architecture, le paysage et le tissu urbain. Depuis le début de sa carrière, il développe des installations éphémères et monumentales qui mettent en relation art public et préoccupations environnementales. Son travail, souligné en 2019 dans la publication « 100 Sculptors of Tomorrow » (Thames & Hudson), a été présenté dans le cadre d'expositions individuelles et collectives au Canada et à l'étranger, notamment au centre Articule, à la Fonderie Darling, au Confederation Centre of the Arts de Charlottetown et au Musée d'art de Joliette.

Élans puise dans l'histoire de la construction du Stade olympique de Montréal et dans l'audace de son architecture hors norme, notamment celle de son toit rétractable fondé sur un système de câbles en tension. Inspirée par la micro‑architecture et la dynamique sportive, l'œuvre explorera les jeux de tension et de compression à travers un dialogue entre lignes droites et courbes. Par ses câbles en tension dessinant cinq paraboles, Élans évoquera à la fois les anneaux olympiques, l'inclinaison de la Tour, la structure du Stade et la trajectoire du mouvement sportif. Implantée à l'entrée de l'Espace Vert Viau, l'œuvre se découvrira dans la proximité, tant par son échelle que par les textures et les jeux d'ombre et de lumière qu'elle projettera sur le sol et le corps des visiteurs et visiteuses.

Pavitra Wickramasinghe

Pavitra Wickramasinghe crée des environnements immersifs qui invitent le public à s'engager avec son environnement et à réfléchir aux relations entre la nature, la culture, la mémoire et le lieu. Son travail explore les thèmes de la migration, de la transformation et de la notion de « l'ici » comme espace à la fois physique et subjectif. À travers des installations faisant appel à la lumière, à l'ombre, au mouvement et à des éléments multimédias, l'artiste met en avant des forces invisibles et des récits ouverts, plaçant les visiteurs et les visiteuses comme participants actifs dans la construction de sens autour des notions d'identité, de foyer et d'appartenance au lieu.

Son œuvre, OASIS, prendra la forme d'une installation sculpturale située à l'entrée du sentier Morgan, à la jonction du parc Maisonneuve et du site du Parc olympique. Ancré dans une démarche de conscience écologique, de résilience et de réemploi des matériaux, le projet prévoit transformer les câbles récupérés de la toiture du Stade olympique en interventions sculpturales intégrées au paysage. Ces éléments prendront la forme de « dessins au trait » tridimensionnels à grande échelle représentant des plantes indigènes résilientes, telles que l'échinacée jaune et le pissenlit. Installées en ensemble dans le paysage d'entrée, ces formes ouvertes et linéaires inviteront les visiteurs et visiteuses à ralentir, à observer et à réfléchir à la relation entre les infrastructures bâties, les systèmes naturels et l'action du passage quotidien à travers le parc.

À propos de l'appel à projets

Les œuvres de Philippe Allard et de Pavitra Wickramasinghe ont été retenues par un jury de pairs à la suite d'un appel à projets lancé à l'automne 2025 par le CALQ et le Parc olympique pour la création d'œuvres d'art public permanentes mettant en valeur l'importance historique, sociale et architecturale des Jeux de 1976.

Les œuvres soumises dans le cadre de cet appel devaient intégrer dans leur composition un seuil minimum de 60 % de matériaux recyclés issus du démantèlement de la toiture du Stade olympique et être réalisées dans une approche écoresponsable, tant dans le choix des matériaux que dans le processus de production. Le CALQ accordera à chacun des artistes une bourse de 50 000 $, à laquelle s'ajoutera un soutien financier de 150 000 $ du Parc olympique, afin de couvrir les coûts de conception, de réalisation et d'installation de l'œuvre, ainsi que leur rémunération.

À propos de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

La Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (Parc olympique) est l'organisme qui développe, gère, promeut et exploite le Parc olympique afin notamment de permettre la tenue d'événements sportifs, culturels et communautaires, d'expositions ainsi que d'activités récréatives et touristiques, en complémentarité avec ses partenaires et la communauté environnante. La Société est également responsable de la mise en valeur du patrimoine et de l'héritage olympique.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner.

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Lysandre Jobin, Directrice des communications par intérim, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]; Parc olympique, [email protected]