TORONTO, le 1er mars 2024 /CNW/ - Pour souligner le Mois de la prévention de la fraude, les OCRA invitent les consommateurs à effectuer les vérifications d'usage lorsqu'ils souhaitent souscrire une assurance.

Le mois de mars est le Mois de la prévention de la fraude, campagne de sensibilisation nationale qui vise à mettre à la disposition des Canadiens l'information nécessaire pour reconnaître, déjouer et signaler la fraude. En 2022, le Centre antifraude du Canada a reçu plus de 50 000 signalements de fraudes représentant plus 400 millions de dollars en pertes financières.

« Lorsqu'il est question de détection de la fraude, le vieil adage "si ça semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas" peut servir de guide. Il en va de même pour choisir une assurance », a déclaré Patrick Ballantyne, président des OCRA. « La possession d'un permis constitue une protection supplémentaire puisque son titulaire doit satisfaire à certaines obligations en matière de scolarité et se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires. La première étape facile pour vous protéger consiste donc à vérifier si votre agent ou courtier en possède un », a ajouté M. Ballantyne.

Rabais importants sur les primes d'assurance, demandes de payer la prime par des méthodes singulières comme de la cryptomonnaie, des transferts de fonds ou des cartes-cadeaux, courtiers ou agents sans permis, voilà quelques signaux d'alarme dont il faut être conscient lorsque l'on s'adresse à des intermédiaires en assurance.

Les polices d'assurance ne devraient être souscrites que par l'intermédiaire d'un agent ou d'un courtier titulaire d'un permis, ou directement auprès de l'assureur. Si vous le faites par l'entremise d'un tiers, vérifiez auprès de l'autorité de réglementation de votre province si celui-ci est autorisé et détient un permis.

M. Ballantyne tient à vous rappeler que, comme pour toute décision financière, il importe de bien comprendre et définir vos besoins avant de rechercher un intermédiaire en assurance.

« Les produits et services offerts varient d'un intermédiaire à l'autre, et ce dernier pourrait ne pas vous convenir sur le plan personnel. Il travaille pour vous; il importe que vous soyez à l'aise avec lui », a ajouté M. Ballantyne. « Avant de signer un contrat, vous devriez toujours vérifier le permis, lire la documentation et poser des questions afin de bien comprendre ce à quoi vous consentez. »

Pour consulter la liste des autorités de réglementation provinciales et vérifier si un agent ou un courtier détient un permis dans votre province, veuillez vous rendre au CISRO-OCRA.com.

Les OCRA offrent un espace de discussion aux organismes de réglementation canadiens dont le mandat est de veiller à l'uniformisation des normes de conduite des affaires et de compétences applicables aux intermédiaires en assurance. Les membres des OCRA travaillent ensemble à des projets qui favorisent une approche uniforme de protection des consommateurs au moyen de la réglementation des intermédiaires en assurance.

