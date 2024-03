GUANGZHOU, Chine, 16 mars 2024 /CNW/ - La 53e édition du salon China International Furniture Fair (CIFF Guangzhou 2024) se déroulera en deux phases, du 18 au 21 mars et du 28 au 31 mars, à Guangzhou. En mettant l'accent sur le dévoilement des dernières tendances et innovations, le salon CIFF Guangzhou 2024 vise à favoriser un développement et des collaborations de grande qualité. Couvrant une superficie de 850 000 m2 et regroupant plus de 4 000 marques, l'événement offre un large éventail de produits, y compris des meubles pour la maison, des espaces de bureau et commerciaux, des textiles domestiques décoratifs, des produits d'art de vivre à l'extérieur, de l'équipement et des accessoires.

Les nouvelles tendances et innovations dans l’industrie du meuble seront dévoilées lors du CIFF Guangzhou de 2024. (PRNewsfoto/China International Furniture Fair (Guangzhou))

Du 18 au 21 mars, l'exposition du secteur des meubles présente un aménagement plus grand et amélioré de 435 000 m2. L'exposition répond aux besoins des exposants et des visiteurs grâce à un plus grand espace et à un nombre plus élevé de caractéristiques. Les espaces consacrés aux secteurs du design, de l'ameublement souple et des salles à manger ont augmenté de 66 %, 69 % et 71 % respectivement, ce qui fait ressortir les thèmes de l'intelligence et du caractère adéquat pour les personnes âgées.

Du 28 au 31 mars, volet Espace de bureau et commercial et le volet CIFM/interzum guangzhou occuperont les 45 pavillons du Complexe de la Foire de Canton, ajoutant 43 000 m2 au précédent record établi par CIFF Guangzhou 2023. L'exposition présentera le meilleur des meubles, de l'équipement et du design pour les bureaux et les espaces commerciaux.

De plus, le CIFF Guangzhou 2024 présentera différentes expositions thématiques, comme les soins aux personnes âgées à domicile et en milieu communautaire. L'événement offrira également de nouvelles sources d'inspiration et de nouvelles possibilités à l'industrie pour favoriser de nouvelles forces de production grâce à une série d'expositions et de forums sur l'esthétique du design.

L'événement met en valeur son rôle essentiel de pont entre les fabricants chinois de meubles et les marchés mondiaux. Il offre une plateforme pour un dialogue et une collaboration approfondis entre les trois groupes clés de l'industrie - les concepteurs, les concessionnaires et les acheteurs internationaux. Il offre également des services plus personnalisés, comme le InterBiz Club, qui sert d'écosystème de services complet pour les visiteurs internationaux en provenance de plus de 200 pays et régions.

De plus, le CIFF Guangzhou 2024 lancera les « prix China Diamond » ou « prix CD », la première cérémonie de remise de prix dans le secteur chinois du design pour toute la chaîne industrielle de l'industrie de la maison et du meuble. Les prix CD visent à souligner le rôle important du design créatif dans l'atteinte d'une vie meilleure. Ils rendront hommage aux marques exceptionnelles qui excellent dans la conception de meubles et orientent la tendance de l'industrie, en plus de promouvoir des normes et des concepts élevés dans l'industrie du meuble.

