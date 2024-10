Les nouvelles tendances démographiques rehaussent les perspectives de croissance dans plusieurs régions du Québec

QUÉBEC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Selon les dernières tendances démographiques, la population du Québec, qui compte actuellement 9 millions de personnes, pourrait atteindre 10,6 millions en 2071. Les projections d'évolution de la population totale et de celle des 20-64 ans sont revues à la hausse, mais le défi des changements démographiques demeure. Le nombre et la part des personnes aînées, particulièrement des plus âgées d'entre elles, augmenteront fortement en raison de l'avancée en âge des générations du baby-boom dans les prochaines décennies.

Population observée et projetée selon le scénario, Québec, 1991-2071 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Variation projetée de la population entre 2021 et 2051 dans les régions administratives, scénario de référence, Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

L'Institut de la statistique du Québec diffuse aujourd'hui ses Perspectives démographiques du Québec et de ses régions, 2021-2071, un exercice revu en profondeur aux cinq ans à la suite des recensements. Il présente des simulations de l'évolution de la population selon diverses hypothèses de fécondité, de mortalité et de migrations (interrégionales, interprovinciales et internationales).

Dans cette nouvelle édition, les hypothèses d'immigration sont revues à la hausse tandis que celles de fécondité et d'espérance de vie sont revues à la baisse. Par ailleurs, l'évolution des tendances en matière de migrations entre les régions et de régionalisation de l'immigration favorise la croissance des régions du sud du Québec, à l'exception de Montréal et Laval.

Après une stabilité anticipée au cours des trois prochaines années, la croissance de la population pourrait reprendre

Malgré la diminution attendue du nombre d'immigrants temporaires au cours des prochaines années, selon le scénario de référence, le Québec ne devrait pas connaître de baisse de sa population totale. Il enregistrerait toutefois un accroissement pratiquement nul de sa population entre 2024 et 2027. Par la suite, la croissance de la population reprendrait à un rythme annuel d'environ 0,5 %, pour ensuite ralentir et se stabiliser autour de 0,3 % par année au-delà de 2040.

De plus, à partir de 2027, le nombre de décès devrait surpasser le nombre de naissances au Québec, ce qui se traduirait par un accroissement naturel négatif. La croissance de la population reposerait alors exclusivement sur les gains migratoires, selon l'hypothèse que le Québec accueillerait 65 000 immigrants permanents par année. Soulignons que plusieurs autres scénarios d'immigration permanente et temporaire sont diffusés afin d'illustrer les diverses évolutions possibles.

Une forte hausse de la part des 65 ans et plus est toujours attendue d'ici 2031

En 2071, la population aînée compterait plus de 2,6 millions de personnes. Sa part dans la population totale passerait de 20 % en 2021 à 24 % en 2031, puis à 25 % en 2071.

Le nombre de personnes de 85 ans et plus pourrait pratiquement tripler, passant de 209 000 en 2021 à 583 000 en 2071. Avec le passage des baby-boomers dans ce groupe d'âge, la quasi-totalité de cette augmentation serait accomplie d'ici 2050. Le Québec pourrait compter 18 500 centenaires en 2071, comparativement à environ 2 300 en 2021, et ce, malgré une hausse de l'espérance de vie moins forte qu'envisagé antérieurement.

La population des 20-64 ans se dirige vers une croissance soutenue à moyen et long terme

Après un retour à son niveau prépandémique d'ici 2027 en raison de la baisse attendue des résidents non permanents (RNP), la population des 20‑64 ans pourrait reprendre une croissance continue par la suite, passant de 5,1 à 5,9 millions de personnes entre 2021 et 2071. Quant à leur part dans la population totale, elle diminuerait, passant de 59 % en 2021 à 56 % en 2031 pour demeurer relativement stable par la suite.

Vers un doublement du nombre de personnes en logement collectif

Des projections de personnes habitant en logement collectif sont effectuées pour la première fois dans l'édition 2024 des perspectives démographiques du Québec. Ce type de logement regroupe notamment les résidences privées pour aînés, les CHSLD et d'autres milieux de vie où les personnes aînées sont fortement représentées.

Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes en logement collectif au Québec pourrait plus que doubler, passant de 190 300 en 2021 à un peu moins de 400 000 en 2071. L'essentiel de cette forte croissance se produirait d'ici 2051. L'arrivée des baby-boomers aux âges où les logements collectifs sont des milieux de vie plus répandus, soit au-delà de 75 ans, explique, là aussi, cette tendance.

Une croissance plus forte dans la plupart des régions du sud du Québec

En 2051, la population de 12 des 17 régions administratives du Québec serait plus nombreuse qu'en 2021. Les augmentations les plus marquées pourraient s'observer dans les régions de la Capitale-Nationale (30 %) et des Laurentides (27 %), suivies de l'Estrie, du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches, de la Montérégie et de Lanaudière (entre 22 % et 25 %).

L'Outaouais, le Nord-du-Québec et la Mauricie devraient croître plus fortement que la moyenne québécoise (soit entre 17 % et 19 %, contre 16 % pour le Québec). Parmi les régions adjacentes à Montréal, seule Laval (11 %) connaîtrait une croissance démographique inférieure à celle du Québec.

La croissance de la région administrative de Montréal, qui correspond à l'île du même nom, serait quant à elle plutôt modeste, soit de 3 % entre 2021 et 2051. Cette région a été marquée par une forte croissance de 2021 à 2024 en raison de l'afflux d'immigrants temporaires, mais une baisse pourrait survenir jusqu'en 2027 en raison de la baisse anticipée de cette population. La région métropolitaine (RMR) de Montréal devrait néanmoins connaître une croissance relative de 13 %, et la croissance la plus élevée en nombre (+ 560 000 personnes).

Légère décroissance pour la plupart des régions éloignées de Montréal

Les quatre régions les plus à l'est du Québec, ainsi que l'Abitibi-Témiscamingue, pourraient compter moins d'habitants en 2051 qu'en 2021. Toutefois, les pertes seraient relativement marginales dans le Bas-Saint-Laurent (- 0,1 %), au Saguenay-Lac-Saint-Jean (- 1 %), en Abitibi-Témiscamingue (- 2 %) et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (- 3 %). Quant à la Côte-Nord, la décroissance de la population se poursuivrait et les pertes y seraient plus substantielles (- 13 %).

Les 65 ans et plus pourraient représenter le tiers de la population de certaines régions en 2051

En 2051, les 65 ans et plus pourraient représenter environ le tiers de la population dans cinq régions administratives : la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (33 %), le Bas-Saint-Laurent (30 %), ainsi que l'Estrie, la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean (28 % chacune).

La part des personnes aînées dans les régions du Nord-du-Québec (9 %), de Montréal (21 %) et de la Capitale-Nationale (23 %) demeurerait inférieure à celle observée pour l'ensemble du Québec en 2051 (24 %).

La part des 20-64 ans dans la population en baisse dans toutes les régions

Toutes les régions afficheraient une proportion plus faible de 20-64 ans en 2051 par rapport à 2021, et la majeure partie de cette évolution devrait se réaliser d'ici le début des années 2030. La proportion de 20-64 ans la plus importante demeurerait à Montréal (60 % en 2051, contre 63 % en 2021), alors que la plus faible serait en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (50 %).

Par rapport aux projections précédentes, le nombre projeté de personnes de 20-64 ans est toutefois révisé à la hausse dans plusieurs régions du Québec, en raison notamment de l'évolution des tendances en matière de régionalisation de l'immigration permanente et temporaire, qui se dirige de plus en plus hors du grand Montréal.

À venir

L'Institut réalisera désormais une mise à jour annuelle de ces projections démographiques afin de poursuivre la prise en compte en continu des changements de tendance observés dans plusieurs phénomènes démographiques.

Des projections démographiques par municipalités et municipalités régionales de comté (MRC) seront diffusées au cours des prochains mois. Abonnez-vous aux alertes courriel de mises à jour de l'Institut.

