Avec un score de 88 points sur 100, cette cote Or marque une étape importante du parcours de Toyota à travers le monde pour créer une société plus inclusive pour chacun, quelles que soient ses capacités. Le Programme de certification en matière d'accessibilité de la Fondation Rick Hansen MC collabore avec des organisations pour déterminer le niveau tangible d'accessibilité de l'environnement bâti. Pour ce faire, on évalue l'expérience holistique des personnes souffrant de divers handicaps affectant leur mobilité, leur vision et leur audition. À ce jour, plus de 1 300 sites à travers le Canada ont été évalués dans le cadre du programme.

Le nouvel EDPDC de Toyota Canada a été conçu dans un souci de sécurité, de durabilité et d'accessibilité. Il jouera un rôle essentiel dans les opérations canadiennes en lien avec les pièces et le service de Toyota dans l'Est du pays. Ce nouveau centre de distribution est en outre en voie d'obtenir la désignation de Bâtiment à carbone zéro - Design ainsi que la certification LEEDv4 OrMD du Conseil du bâtiment durable du Canada, ce qui en fait l'un des bâtiments non seulement les plus accessibles, mais aussi les plus écologiques du genre au pays.

Brad McCannell, vice-président, Accès et Inclusion, de la Fondation Rick Hansen, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir que le nouvel ECPDC de Toyota Canada a obtenu la cote Or en matière d'accessibilité. Cette réalisation témoigne du solide leadership de Toyota Canada en faveur de la création d'une société plus inclusive. Nous sommes fiers de collaborer avec une organisation qui continue de placer l'accessibilité au cœur de ses engagements commerciaux. Nous espérons que d'autres entreprises et organisations seront inspirées pour repenser l'accessibilité de leurs propres installations et opérations, afin de créer un Canada construit pour tous. »

De nombreuses caractéristiques d'accessibilité ont permis à l'ECPDC de Toyota Canada d'obtenir la cote Or, notamment :

plusieurs places de stationnement extra-larges et accessibles situées à côté de l'entrée principale;

des portes à bouton-poussoir et des systèmes d'éclairage commandés par le mouvement;

un bureau d'accueil/de sécurité et un vestiaire accessibles à l'entrée principale;

des couloirs extra-larges avec une signalisation et des transitions de sol claires;

un ascenseur et des cages d'escalier spécialement conçus pour être accessibles à tous, avec des mains courantes arrondies et des repères pour les personnes malvoyantes, ainsi que des postes de secours/d'assistance dans les escaliers;

l'inscription du nom de la salle en braille sur la porte de chaque salle de réunion;

des toilettes accessibles (portes, cabines, lavabos et douches);

des bureaux et des lutrins télescopiques réglables;

une cafétéria, des fontaines à eau, un gymnase et une salle de repos/prière accessibles;

des espaces extérieurs accessibles, y compris des bancs de parc de conception spéciale, des sentiers et un jardin sur le toit.

Tony Kelly, vice-président, Services à la clientèle, chez Toyota Canada Inc., a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir obtenu la cote Or pour l'accessibilité dans le cadre du Programme de certification en matière d'accessibilité de la Fondation Rick Hansen, mais nous pouvons toujours faire plus. Chez Toyota Canada, l'accessibilité est un domaine d'intervention clé, et nous nous engageons à continuer à accorder la priorité à la conception accessible pour que les personnes de tous les niveaux de capacités puissent pleinement contribuer et travailler dans nos espaces. »

Pour en savoir plus sur le Programme de certification en matière d'accessibilité de la Fondation Rick HansenMC, visitez le site www.rickhansen.com/RHFAC

Pour en savoir plus sur la cote Or que l'ECPDC a obtenue pour l'accessibilité, consultez l'étude de cas de la Fondation Rick Hansen ici.

Cliquez ici pour regarder une vidéo décrivant les principales caractéristiques du bâtiment.

À propos de la Fondation Rick Hansen

La Fondation Rick Hansen (RHF) a été créée en 1988, à l'issue de la tournée mondiale Man In Motion de Rick Hansen. Depuis près de 30 ans, la RHF s'efforce de sensibiliser le public, de faire évoluer les mentalités et de supprimer les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées. Pour en savoir plus, visitez le site www.rickhansen.com .

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 5 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver. Toyota exploite également deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 9 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, le Toyota RAV4 hybride, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés par Toyota dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier pour le marché nord-américain.

