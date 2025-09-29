Le sujet des timbres de cette année a été choisi par le Cercle des survivants du Centre national pour la vérité et la réconciliation.

WINNIPEG, MB, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, Postes Canada a émis aujourd'hui de nouveaux timbres illustrés d'une boîte en bois cintré en hommage aux personnes survivantes, et comme symbole de guérison, de réconciliation et d'espoir.

Les nouveaux timbres sur la vérité et la réconciliation illustrés d’une boîte en bois cintré (Groupe CNW/Postes Canada)

Les timbres sont ornés d'une boîte en bois cintré créée pour la Commission de vérité et réconciliation du Canada en 2009. Cette boîte a voyagé avec la Commission à ses huit événements nationaux, et les gens y ont déposé des objets personnels et souvent sacrés en symbole de leur cheminement spirituel vers la guérison et en geste pour la vérité et la réconciliation. Des photos, des rapports, des livres, des tambours, des couvertures tricotées pour bébé et des costumes perlés figuraient parmi les milliers d'articles placés dans la boîte.

Utilisations traditionnelles

Les boîtes en bois cintré font partie des traditions de la côte nord-ouest du Canada. Les communautés autochtones les utilisaient pour ranger de la nourriture, des médicaments ou des objets cérémoniels. Elles leur servaient aussi de seaux d'eau, de boîtes mortuaires, de boîtes à leurres pour canots et de tambours. Les boîtes étaient aussi utilisées pour faire cuire la nourriture, parfois à la vapeur, en les remplissant d'eau et en y ajoutant des pierres chaudes.

Maître sculpteur Luke Marston

L'artiste salish du littoral Luke Marston, maître sculpteur de la Première Nation Stz'uminus de l'île de Vancouver, a formé à la vapeur, cintré et sculpté la boîte selon le style traditionnel à partir d'une seule pièce de cèdre rouge ancien sacré. Issu d'une famille de sculpteurs, il puise son inspiration dans les récits, les traditions et l'environnement naturel de son héritage salish du littoral.

Partenariat avec le Cercle des survivants

Postes Canada a poursuivi son partenariat avec le Cercle des survivants du Centre national pour la vérité et la réconciliation pour créer la quatrième édition de sa série de timbres sur la vérité et la réconciliation. Postes Canada remercie le Cercle des survivants pour ses conseils et pour avoir choisi la boîte en bois cintré comme sujet. Ce partenariat permet de veiller à ce que le point de vue et la voix des personnes survivantes demeurent au cœur du processus de création des timbres.

À propos des timbres

L'émission comprend trois timbres différents (offerts en carnet de six) et un pli Premier Jour officiel. Chacun des trois timbres illustre une face différente de la boîte en bois cintré en évoquant la culture distincte des Premières Nations, des Inuit et des Métis et de leurs enfants qui ont fréquenté les pensionnats.

Le timbre illustrant les croix de la face avant représente les Églises qui ont dirigé les pensionnats (avec le gouvernement fédéral), tandis que les mains levées symbolisent l'impuissance des parents quand on leur a pris leurs enfants pour les envoyer dans les pensionnats.

Un autre timbre illustre la face qui raconte les expériences des Inuit dans les pensionnats. L'aurore boréale et les étoiles en arrière-plan représentent les ancêtres et les enseignements inuit, un savoir dont on a privé les élèves dans les pensionnats.

Le troisième timbre représente la face illustrant les expériences des élèves dans les Prairies et l'est du Canada. Le symbole de l'infini, qui orne le drapeau métis, rend hommage aux enfants de la communauté métisse qui ont fréquenté de force les pensionnats.

La face arrière de la boîte en bois cintré est ornée de l'oiseau-tonnerre, lequel se trouve au verso du PPJO et à l'intérieur du carnet. L'oiseau-tonnerre sculpté exprime la voix forte des peuples autochtones, qui est essentielle à la réconciliation. Les timbres sont oblitérés à Winnipeg, là où se trouvent le Centre national pour la vérité et la réconciliation et la boîte en bois cintré.

Les produits philatéliques sont en vente à postescanada.ca et dans certains comptoirs postaux au pays. Pour consulter les images des timbres et d'autres ressources :

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]