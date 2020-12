Les nouveaux réfrigérateurs InstaView de LG démontrent qu'il est possible d'innover en matière d'hygiène au CES 2021

Adoré des consommateurs du monde entier pour sa plus grande commodité, le système InstaView porte dans la porte a été perfectionné pour 2021. La fonctionnalité InstaView de LG illumine l'intérieur du réfrigérateur lorsque l'on donne deux petits coups sur la vitre transparente, tandis que la porte dans la porte permet de réduire la perte d'air froid en offrant un espace pratique pour garder à portée de main les produits les plus utilisés. Le panneau de verre teinté plus immersif du nouveau modèle 2021 de réfrigérateur InstaView porte dans la porte s'agence parfaitement aux portes planes en acier inoxydable et à l'esthétique élégante. Comme la fenêtre InstaView est 23 % plus grande que celle des modèles précédents, il est plus facile que jamais de voir ce qu'il y a à l'intérieur.

Les nouveaux réfrigérateurs InstaView de LG sont désormais dotés de la technologie UVnano de LG qui fait appel à la puissance de la lumière pour veiller à ce que le robinet du distributeur d'eau demeure hygiénique et soit exempt de germes. Utilisée pour la première fois en 2017 sur les distributeurs d'eau haut de gamme de la société, la technologie UVnano fonctionne une fois par heure pour éliminer jusqu'à 99,99 % des bactéries sur le robinet du réfrigérateur1. Pour obtenir une plus grande tranquillité d'esprit, les utilisateurs peuvent également activer la fonctionnalité UVnano en appuyant sur un bouton.

Le réfrigérateur InstaView de LG avec reconnaissance vocale, lauréat du prix Meilleur de l'innovation au CES 2021, rend le temps passé dans la cuisine plus productif et plus pratique. Les acheteurs n'ont plus à se battre pour ouvrir la porte du réfrigérateur alors qu'ils ont les bras chargés de provisions, puisqu'ils peuvent simplement dire « Ouvre la porte du réfrigérateur ». La technologie vocale interactive de LG permet également de demander au réfrigérateur l'horaire de la journée ou de vérifier l'état des distributeurs de glaçons et d'eau2. Amazon Dash Replenishment permet également aux propriétaires de commander automatiquement des pièces, comme des filtres à eau de rechange, en liant leur compte Amazon à l'application LG ThinQ.

Tous les nouveaux produits InstaView de la gamme sont dotés des systèmes éprouvés d'amélioration de la fraîcheur de LG, LINEARCoolingMC et DoorCooling+MC. La fonctionnalité LINEARCooling atténue les fluctuations de températures qui sont la principale cause de la détérioration des aliments3. La fonctionnalité DoorCooling+ refroidit uniformément tout le compartiment réfrigérateur en faisant circuler un puissant courant d'air provenant d'un évent positionné stratégiquement4.

Après avoir fait ses débuts dans les réfrigérateurs InstaView avec porte à deux battants l'année dernière, la technologie Craft IceMC de LG sera intégrée aux réfrigérateurs InstaView côte à côte en 2021. Les glaçons sphériques de deux pouces qui fondent lentement produits par le système Craft Ice de LG embellissent n'importe quelle boisson tout en la gardant froide plus longtemps.

« La popularité des appareils LG au cours de cette année difficile nous a surpris, a affirmé Lyu Jae-cheol, président de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics. Nous avons tiré parti de l'intérêt croissant des consommateurs et avons repoussé les limites de l'innovation en matière d'appareils électroménagers pour offrir des produits emballants en 2021. »

La gamme de réfrigérateurs InstaView 2021 de LG sera présentée dans le kiosque d'exposition virtuel de LG au CES 2021 à partir du 11 janvier.

1 Évalué par TÜV Rheinland en 2020 selon la méthode de test de LG pour mesurer la réduction de la présence des bactéries Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa dans des échantillons d'eau distillée après une exposition à la fonction UV à DEL du produit pendant 10 minutes par heure après un total de 24 heures dans un cadre d'utilisation domestique normal. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation. Le produit ne traite ni ne guérit les troubles de santé. Il n'est pas garanti que l'eau filtrée par le produit sera exempte de contaminants, comme des particules microbiologiques.

2 Pour que la fonctionnalité d'assistance vocale fonctionne, l'application LG ThinQ doit être connectée à un réseau sans fil. L'assistance vocale peut offrir des résultats variables en fonction du volume de la voix de l'utilisateur, de son intonation et du bruit ambiant.

3 Conformément aux résultats des tests effectués par UL selon la méthode de test interne de LG pour mesurer la fluctuation moyenne de la température de crête à crête dans le compartiment des aliments frais entre les différents modèles de réfrigérateur avec congélateur en bas GBB72NSDFN (±0,5 °C), porte à deux battants GF-L570PL (±0,5 °C), côte à côte J811NS35 (±0,5 °C) et congélateur en haut B607S (±0,5 °C) et B606S (±1 °C) de LG, à vide et à température normale. Les résultats peuvent varier selon l'utilisation réelle.

4 Conformément aux résultats des tests effectués par UL selon la méthode de test interne de LG pour comparer le temps nécessaire pour que la température de l'eau dans le panier supérieur baisse entre les modèles avec la technologie DoorCooling+ et sans la technologie DoorCooling+. La fonctionnalité DoorCooling+ se met en pause lorsque la porte est ouverte.

