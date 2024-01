« Le Québec est un marché excessivement important pour Hyundai au Canada, notamment en matière d'électrification. Il n'y a pas de meilleur endroit pour nous de présenter deux primeurs canadiennes électrifiées, l'une étant 100% électrique et l'autre étant équipée de série d'une motorisation hybride », a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada. « Le Santa Fe et l'IONIQ 5 N intègrent certaines des meilleures technologies et capacités de performance de Hyundai à ce jour, tout en ciblant des clientèles très différentes. Nous sommes ravis que les visiteurs du Salon puissent découvrir ces deux véhicules au kiosque Hyundai, ainsi que d'autres nouveaux modèles tels que le Kona, le Kona électrique ainsi que les Elantra et Sonata 2024. »

Hyundai IONIQ 5 N 2025

Poursuivant sur sa lancée avec le grand succès remporté avec l'IONIQ 5 depuis sa mise en marché, Hyundai repousse les limites de la performance avec l'introduction de l'IONIQ 5 N, un VUS électrique de 641 chevaux capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes sur un circuit de course.

Ce puissant VÉ bénéficie de plusieurs améliorations techniques. Ses moteurs électriques tournent à un régime jusqu'à 21 000 tr/min, fournissant une puissance de 478 kW (641 ch) en mode de surpuissance N Grin Boost. Cette surpuissance est créée par un onduleur à deux étages avec efficacité énergétique accrue pour une puissance de sortie plus élevée de la nouvelle batterie de 84 kWh. Plusieurs caractéristiques exclusives améliorent les performances sur piste. La fonction de surpuissance N Grin Boost maximise l'accélération grâce à une puissance supplémentaire durant 10 secondes. La surpuissance N Grin Boost maximise l'accélération durant 10 secondes, alors que le contrôle de lancement N fournit trois niveaux de traction distincts pour un lancement le plus rapide possible, permettant ainsi aux conducteurs de lancer leur véhicule comme une voiture de course professionnelle. La fonction de suivi de l'état de charge en piste Track SOC calcule automatiquement la consommation de la batterie par tour de piste.

Construit à partir de la plateforme E-GMP, l'IONIQ 5 N est le premier véhicule électrique de performance de la division N de Hyundai. Il succède aux Veloster N, Kona N et Elantra N qui ont eux aussi contribué au développement de la division N sur le marché canadien.

Pour en apprendre davantage au sujet de l'IONIQ 5 N 2025, cliquez ici.

Hyundai Santa Fe 2024

Le Hyundai Santa Fe de nouvelle génération se démarque par un style robuste et aventurier, mais aussi par la grande ouverture de son hayon, permettant une polyvalence accrue. Grâce à un empattement allongé par rapport au modèle de génération précédente, le Hyundai Santa Fe 2024 est offert de série avec une configuration à trois rangées de sièges.

Le nouvel habitacle du Santa Fe complète son allure extérieure en mettant l'accent sur les éléments de design horizontaux et verticaux s'harmonisant avec l'allure de son design extérieur. Un motif en forme de H est en outre appliqué sur la partie supérieure du tableau de bord et sur les bouches d'aération, renforçant ainsi la sensation d'ouverture et d'équilibre du design.

Le Santa Fe offre des caractéristiques de commodité comme un double système de chargement sans fil pour les téléphones intelligents. Un puissant port USB-C avec un taux de charge maximal de 27 watts et un port USB de 3e rangée sont également livrables. Les interfaces Apple CarPlay® et Android Auto® sans fil sont désormais offerts de série. De plus, un compartiment de stérilisation UV-C est disponible sur le dessus de la boite à gants du Santa Fe, permettant de stériliser par rayons ultraviolets des articles fréquemment utilisés, tels que les téléphones portables, portefeuilles, lunettes et articles de taille similaire. Une chaine audio haut de gamme Bose® à 12 haut-parleurs est également livrable.

Le Santa Fe 2024 est livrable avec un choix de deux options de groupes motopropulseurs puissants et efficaces. Le groupe motopropulseur de série est un moteur hybride turbocompressé de 1,6 litre à injection directe (famille de moteurs Gamma III), associé à une boite automatique à 6 rapports fournissant une puissance combinée moteur à combustion/moteur électrique estimée de 232 chevaux et couple maximal de 271 lb-pi.

Un moteur turbocompressé de 2,5 litres à injection directe (famille de moteurs Theta III) est également disponible, couplé à une boite à double embrayage à 8 rapports avec une puissance estimée de 277 chevaux à 5 800 tr/min et un couple de 311 lb-pi à 1 700 - 4 000 tr/min.

Au Canada, le Santa Fe est offert en 7 couleurs extérieures : Noir fantôme, Blanc sérénité perlé, Laiton terreux mat, Gris Hampton, Terracotta Orange, Bleu Atlantis et Vert Rockwood perlé.

Pour en apprendre davantage au sujet du Santa Fe 2024, cliquez ici.

Un kiosque coloré avec un invité unique

Le kiosque de Hyundai au Salon de l'auto de Montréal 2024 comportera, pour la première fois au Canada, un énorme mur avec un écran actif mettant en valeur l'identité de « pixels paramétriques » emblématique de la célèbre gamme de véhicules électriques de Hyundai. L'affichage est basé sur la théorie des couleurs trichromatiques (RVB) et s'articule autour d'une performance chorégraphiée dans laquelle chaque danseur symbolise un pixel individuel, caractérisé par un cube DEL au sommet de sa tête.

Présentant une technologie de pointe aux visiteurs du salon, le kiosque de Hyundai à Montréal présentera également un ami à quatre pattes de l'entreprise, le quadrupède Spot® de Boston Dynamics.

En tant que l'une des technologies robotiques les plus avancées au monde, Spot a été créée pour rendre la vie des gens plus sûre et plus facile. Grâce à son agilité, sa force, son équilibre, ses caméras intelligentes et ses pieds tout-terrain, Spot peut être utilisé dans toutes sortes de situations et d'environnements. Depuis son acquisition de Boston Dynamics en 2021, Hyundai Motor Group s'est concentré sur l'avancement de la robotique pour améliorer la vie des gens grâce à une gamme de solutions de mobilité.

1 Les spécifications, l'équipement et les options sont sujets à changement sans préavis. Certains articles peuvent ne pas être disponibles lors de la construction du véhicule

Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, fut la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux Canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés dotés de nombreuses technologies. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 meilleurs lieux de travail au Canada au cours des cinq dernières années par le Great Place to Work® Institute.

