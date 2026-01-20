Les noms Point de vue du Gardien-des-Méandres et Sentier de la Face-de-Singe (Estrie) sont en lice pour le titre de Toponyme coup de foudre du public 2026!

QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les Toponymes coups de cœur sont de retour! La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter, d'ici au 3 février, pour le nom de lieu qui les charme le plus parmi les 12 Toponymes coups de cœur 2026. Cette année, les noms Point de vue du Gardien-des-Méandres et Sentier de la Face-de-Singe, qui désignent des lieux en Estrie, font partie des finalistes.

Toponymes coups de cœur 2026 (Groupe CNW/Commission de toponymie)

Le point de vue du Gardien-des-Méandres est situé sur le tracé du sentier des Cimes, dans le parc national du Mont-Mégantic. Il s'élève à 650 m d'altitude, sur la montagne de Franceville. On peut y observer le marécage des Scots, où se trouvent plusieurs méandres. La position élevée du point de vue laisse croire que l'observateur est chargé de garder ce que l'on aperçoit en contrebas, d'où le nom de ce lieu.

Le sentier de la Face-de-Singe, d'une longueur d'environ 5 km, est situé à Saint-Robert-Bellarmin. Le dénivelé prononcé de son tracé aurait inspiré son nom. En effet, ça monte comme dans la face d'un singe est une expression québécoise qui signifie « c'est abrupt ».

Pour voter, il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible sur le site Web de la Commission de toponymie. Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé quelques jours avant la Saint-Valentin, en même temps que celui de la Commission.

Faits saillants

Liens connexes

Facebook Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Commission de toponymie

Source : Relations avec les médias, Commission de toponymie, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]