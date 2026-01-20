Les noms Lac du Castor Têtu et Mont des Profondeurs (Côte-Nord) sont en lice pour le titre de Toponyme coup de foudre du public 2026!

QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les Toponymes coups de cœur sont de retour! La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter, d'ici au 3 février, pour le nom de lieu qui les charme le plus parmi les 12 Toponymes coups de cœur 2026. Cette année, les noms Lac du Castor Têtu et Mont des Profondeurs, qui désignent des lieux situés sur la Côte-Nord, font partie des finalistes.

Toponymes coups de cœur 2026 (Groupe CNW/Commission de toponymie)

Le lac du Castor Têtu, d'une superficie d'environ 34 ha, est situé dans le territoire non organisé de Rivière-aux-Outardes. Il se trouve à environ 65 km au nord de Baie-Comeau et à 3 km au sud-ouest de la centrale hydroélectrique René-Lévesque. Son nom fait référence aux castors dont les barrages causent l'inondation du chemin menant aux chalets situés en bordure du lac. Bien que les installations des castors soient constamment détruites pour que les véhicules puissent passer, ces derniers refont chaque fois leur ouvrage, raison pour laquelle on leur attribue un caractère têtu.

Le mont des Profondeurs est une colline d'une altitude d'environ 975 m située également dans le territoire non organisé de Rivière-aux-Outardes. Plus précisément, il se trouve à 25,5 km au nord-est de Relais-Gabriel et à 42 km au sud-est de Gagnon. Le versant ouest de cette colline donne sur une vallée profonde et escarpée, d'où son nom.

Pour voter, il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible sur le site Web de la Commission de toponymie. Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé quelques jours avant la Saint-Valentin, en même temps que celui de la Commission.

