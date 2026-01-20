Les noms Lac du Castor Têtu et Mont des Profondeurs (Côte-Nord) sont en lice pour le titre de Toponyme coup de foudre du public 2026!

Nouvelles fournies parCommission de toponymie
QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les Toponymes coups de cœur sont de retour! La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter, d'ici au 3 février, pour le nom de lieu qui les charme le plus parmi les 12 Toponymes coups de cœur 2026. Cette année, les noms Lac du Castor Têtu et Mont des Profondeurs, qui désignent des lieux situés sur la Côte-Nord, font partie des finalistes.
Le lac du Castor Têtu, d'une superficie d'environ 34 ha, est situé dans le territoire non organisé de Rivière-aux-Outardes. Il se trouve à environ 65 km au nord de Baie-Comeau et à 3 km au sud-ouest de la centrale hydroélectrique René-Lévesque. Son nom fait référence aux castors dont les barrages causent l'inondation du chemin menant aux chalets situés en bordure du lac. Bien que les installations des castors soient constamment détruites pour que les véhicules puissent passer, ces derniers refont chaque fois leur ouvrage, raison pour laquelle on leur attribue un caractère têtu.
Le mont des Profondeurs est une colline d'une altitude d'environ 975 m située également dans le territoire non organisé de Rivière-aux-Outardes. Plus précisément, il se trouve à 25,5 km au nord-est de Relais-Gabriel et à 42 km au sud-est de Gagnon. Le versant ouest de cette colline donne sur une vallée profonde et escarpée, d'où son nom.
Pour voter, il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible sur le site Web de la Commission de toponymie. Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé quelques jours avant la Saint-Valentin, en même temps que celui de la Commission.
- Les 12 Toponymes coups de cœur retenus par la Commission de toponymie parmi les quelque 1 400 noms de lieux officialisés l'année dernière sont les suivants :
- Belvédère du Voyage-Immobile (Lévis, Chaudière-Appalaches);
- Lac du Castor Têtu (Rivière-aux-Outardes, Côte-Nord);
- Mont des Profondeurs (Rivière-aux-Outardes, Côte-Nord);
- Parc de la Chèvrerie-des-Berges (Joliette, Lanaudière);
- Parc des Heures-Fugitives (Drummondville, Centre-du-Québec);
- Parc du Refus-Global (Mont-Saint-Hilaire, Montérégie);
- Place des Mille-Mercis (Lantier, Laurentides);
- Place du Pain-et-des-Roses (Montréal);
- Point de vue du Gardien-des-Méandres (Hampden, Estrie);
- Rue de la Vague-Humaine (Sainte-Anne-des-Monts, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine);
- Ruelle du Court-Métrage (Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean);
- Sentier de la Face-de-Singe (Saint-Robert-Bellarmin, Estrie).
- Les Toponymes coups de cœur se démarquent par leur originalité, leur relation pertinente avec le lieu désigné ou leur capacité à inspirer des idées, à susciter des interrogations, à évoquer des images fortes ou à mettre en valeur le patrimoine culturel.
- Pour une septième année, la Commission invite la population à choisir son Toponyme coup de foudre.
- Celles et ceux qui voteront courront la chance de remporter deux ouvrages, soit Parlers et paysages du Québec et La France et le Québec : des noms de lieux en partage.
- Une carte interactive présente l'ensemble des Toponymes coups de cœur désignés depuis 2013, année où cette distinction a été décernée pour la première fois.
- Créée en 1912, la Commission de toponymie vise à enrichir la toponymie québécoise par l'officialisation de noms de lieux appropriés, significatifs et évocateurs, témoins de l'histoire, de la société et de la culture du Québec. Elle procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.
