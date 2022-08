De : Environnement et Changement climatique Canada

GATINEAU, QC, le 12 août 2022 /CNW/ - Les jeunes Canadiens ont la détermination, l'esprit de collaboration et la créativité nécessaires pour trouver des solutions audacieuses et novatrices aux défis environnementaux d'aujourd'hui. Les jeunes donnent déjà l'exemple dans leurs collectivités par la promotion des pratiques et des modes de vie durables qui contribueront à faire évoluer le pays vers une économie plus verte et un avenir environnemental plus sûr.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a dévoilé les noms des premiers membres du nouveau Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques. La création du Conseil des jeunes correspond bien au thème de la Journée internationale de la jeunesse, « promouvoir la solidarité intergénérationnelle », car ce groupe diversifié, composé de dix jeunes Canadiens, conseillera le ministre et les fonctionnaires du Ministère sur les principaux enjeux environnementaux et climatiques.

Au cours de sa première année, le Conseil des jeunes se concentrera sur l'avancement du plan climatique national visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, sur la participation des jeunes aux sommets internationaux, et sur les solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques et l'appauvrissement de la biodiversité.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à écouter les jeunes et à collaborer avec eux afin de trouver des solutions concrètes permettant de tirer parti des mesures individuelles et collectives prises pour lutter contre les changements climatiques et protéger la nature. Le Conseil des jeunes représente une occasion pour les jeunes Canadiens passionnés de faire connaître leur point de vue unique, de créer un changement positif et d'acquérir une expérience et des compétences précieuses. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les nouveaux membres et leur mandat, consultez le site Web du Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques.

Ce n'est que l'un des nombreux programmes et initiatives du gouvernement fédéral conçus pour aider les jeunes à acquérir une expérience personnelle et professionnelle significative et nécessaire sur le marché du travail compétitif d'aujourd'hui.

Citations

« Le Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques constitue une tribune qui permet au gouvernement du Canada de connaître l'opinion de jeunes Canadiens passionnés par les questions climatiques et environnementales urgentes et de collaborer à la recherche de solutions. J'ai hâte de travailler et d'enrichir mes connaissances avec ces jeunes Canadiens exemplaires qui prennent des mesures pour lutter contre les changements climatiques au sein de leurs collectivités. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Alors que nous prenons des mesures afin d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, il est important de déployer nos efforts avec les jeunes. Ce Conseil constitue une excellente occasion pour les jeunes Canadiens de travailler ensemble à l'élaboration de solutions concrètes pour lutter contre les changements climatiques. Les compétences, l'expérience et l'ingéniosité apportées par ces membres sont une contribution précieuse aux efforts du Canada visant à créer un meilleur environnement et un meilleur avenir pour tous. Nous accueillons chaleureusement les premiers membres de ce Conseil. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Les membres du Conseil des jeunes ont un mandat de deux ans.

Les membres ont été choisis parmi les candidatures reflétant la diversité des jeunes au Canada , à la suite d'un appel de candidatures destiné aux Canadiens et aux résidents permanents âgés de dix-huit à vingt-cinq ans.

, à la suite d'un appel de candidatures destiné aux Canadiens et aux résidents permanents âgés de dix-huit à vingt-cinq ans. Les membres participeront au Conseil des jeunes à titre de bénévoles et auront l'occasion d'influencer les politiques environnementales et climatiques du Canada , ainsi que de nouer des relations avec un réseau de jeunes dynamiques et mobilisés.

, ainsi que de nouer des relations avec un réseau de jeunes dynamiques et mobilisés. La création du Conseil des jeunes répond aux objectifs de la politique jeunesse pour le Canada , qui définit une vision pour garantir que les voix des jeunes sont entendues et prises en compte dans le processus décisionnel du gouvernement.

, qui définit une vision pour garantir que les voix des jeunes sont entendues et prises en compte dans le processus décisionnel du gouvernement. Le Rapport sur l'état de la jeunesse du Canada : Pour les jeunes, avec les jeunes, par les jeunes 2021 indique que l'environnement et les changements climatiques figurent parmi les principales priorités de nombreux jeunes Canadiens.

Liens connexes

