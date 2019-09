Les noces de Figaro de retour au Conservatoire de musique de Saguenay cet automne

« À la demande générale, nous avons décidé de proposer un rappel de cette production qui a reçu des éloges, tant du public que des critiques, en avril dernier, relate Louise Bouchard, directrice du Conservatoire de musique de Saguenay. L'événement, qui était en fait un projet-pilote, a été un énorme succès au printemps, et s'est terminé avec une longue ovation, démontrant la pertinence du programme de chant, qui est de retour depuis 3 ans, au Conservatoire, après une trop longue absence. Enfin, ce projet de monter et présenter un opéra est très motivant pour nos élèves », déclare-t-elle.

Les noces de Figaro

Avec les élèves en chant du Conservatoire de musique de Saguenay

-- Jeu. 3 octobre 2019 | 19 h 30

Salle Jacques-Clément du Conservatoire de musique de Saguenay

202, rue Jacques-Cartier Est, Saguenay G7H 6R8

Entrée libre

Le Conservatoire de musique de Saguenay est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1967. Elle offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique saguenéen, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

