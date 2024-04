La principale plateforme virtuelle de santé et de bien-être au Canada révèle que les résultats de bien-être des employés canadiens sont généralement faibles et restent nettement inférieurs aux niveaux prépandémiques.

MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - Selon un nouveau rapport publié par Dialogue Technologies de la Santé inc. , la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, le bien-être général des Canadiens est au plus bas, car ils sont confrontés à des problèmes de sommeil et à un manque d'activité physique. Ces données sont évaluées grâce au Résultat de bien-être de Dialogue, qui compare chaque mois des milliers de personnes à travers le pays.

Rapport sur le bien-être : Une référence pour la santé de la population canadienne de Dialogue (Groupe CNW/Dialogue Health Technologies Inc.)

Le Résultat de bien-être s'appuie sur l' Indice de bien-être OMS-5 de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) , l'un des questionnaires les plus utilisés pour mesurer le bien-être dans la recherche. Le Rapport sur le bien-être : Une référence pour la santé de la population canadienne révèle des informations sur cinq dimensions de la santé mentale et du bien-être, à savoir l'humeur, le stress, le sommeil, l'activité et le sentiment d'utilité. Les résultats montrent que les Canadiens obtiennent de moins bons résultats sur le plan du sommeil et de l'activité physique que sur n'importe quelle autre dimension. Le stress au travail, les obligations familiales et, compte tenu de l'augmentation actuelle du coût de la vie, le stress financier et l'anxiété peuvent avoir des répercussions sur le sommeil et le maintien d'un mode de vie actif, ce qui se traduit par un manque d'énergie et de productivité globale. Des habitudes quotidiennes réalisables peuvent avoir une influence importante, le défi est de donner aux Canadiens les moyens de les mettre en œuvre.

« La mesure et l'évaluation de la façon dont les gens se sentent et des aspects de leur mode de vie dans lesquels ils éprouvent des difficultés sont essentielles pour débloquer les ressources nécessaires à l'amélioration du bien-être par le biais de petits changements mesurables dans les habitudes quotidiennes », explique le Dr Marc Robin, directeur médical de Dialogue. « En s'appuyant sur l'autoévaluation de l'OMS-5, les individus sont guidés pour reconnaître et adopter les petits gestes quotidiens, comme marcher davantage, qui mènent à un mode de vie plus sain. Cette approche fournit non seulement des stratégies éprouvées pour améliorer le bien-être, mais elle permet aussi aux gens de prendre leur santé en main, d'adopter de meilleures habitudes dès le début et de réduire la nécessité de soins plus sérieux par la suite. »

En ce qui concerne le bien-être général, les Canadiens obtiennent des résultats nettement inférieurs aux niveaux d'avant la pandémie1. Les personnes plus âgées de la génération Z et les jeunes milléniaux (20-29 ans) ont affiché les résultats subjectifs les plus bas par rapport aux autres groupes d'âge, ce qui correspond à l'augmentation des taux de diagnostics de santé mentale chez les personnes d'âge similaire. Cependant, lorsqu'on leur a présenté des options pour améliorer leur bien-être, 71 % des employés ayant accès au programme Bien-être de Dialogue et qui ont évalué leur bien-être ont été motivés pour commencer une nouvelle habitude, facilement mesurable et réalisable.

« Lorsque le bien-être d'un employé est faible, l'analyse comparative peut également aider à orienter les employés vers l'étape suivante la plus appropriée », explique le Dr Marc Robin, directeur médical de Dialogue. « Il peut s'agir d'adopter une habitude saine ou de tirer parti d'avantages existants tels que les programmes d'aide aux employés, qui sont traditionnellement proposés par la plupart des entreprises, mais que plus de la moitié des Canadiens déclarent ne jamais utiliser. »

Alors que les employés sont confrontés à des obstacles à l'amélioration de leur bien-être, ils attendent de plus en plus de leur employeur qu'il les aide à mener une vie plus saine. Les employeurs devraient réfléchir à la manière dont les avantages sociaux au travail peuvent répondre de manière proactive aux problèmes de santé tout au long du continuum bien-être-maladie, et pas seulement une ou deux fois par an, lorsque les employés sont déjà malades ou en difficulté.

« Le Résultat de bien-être fournit aux employeurs des informations claires qui leur permettent de rester à l'écoute de leur lieu de travail et de fournir les ressources appropriées, ajoute Jean-Nicolas Guillemette, directeur de l'exploitation chez Dialogue. « Cela les aide à comprendre où investir dans le bien-être de leurs employés et à créer une main-d'œuvre plus saine et plus heureuse. »

Les employeurs peuvent contribuer à améliorer le bien-être des Canadiens en fournissant des outils et des stratégies fondés sur des données probantes, accessibles et intégrées, couvrant tous les aspects de la santé et du bien-être, et en plaçant les employés au centre de leur parcours de santé. Cela permet de réduire les cas de présentéisme et d'absentéisme sur le lieu de travail, car les employés peuvent aborder les problèmes de santé et de mode de vie de manière plus proactive.

À propos du Résultat de bien-être de Dialogue

Le Résultat de bien-être de Dialogue s'appuie sur l'Indice de bien-être OMS-5 de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'un des questionnaires les plus largement utilisés pour évaluer le bien-être dans la recherche. Disponible en anglais et en français dans l'application Dialogue, le sondage d'une minute permet de découvrir des informations sur cinq dimensions de la santé mentale et du bien-être, notamment l'humeur, le stress, le sommeil, l'activité et le sentiment d'utilité. Le Résultat de bien-être de Dialogue va de 0 à 100, les résultats les plus élevés représentant un bien-être accru, et les résultats inférieurs à 50 indiquant la nécessité d'une évaluation plus approfondie de la santé mentale. Après l'analyse comparative, les employés ont la possibilité d'agir grâce à des ressources personnalisées dans l'application, qui peuvent inclure la mise en œuvre d'une habitude saine à suivre, la consultation de ressources en libre-service et, si leur résultat est faible, la consultation d'un professionnel de la santé mentale. Les données sont agrégées et dépersonnalisées pour montrer les tendances statistiques, ce qui permet aux employeurs d'évaluer les facteurs de risque dans leur organisation et d'investir de manière proactive dans le bien-être des employés là où cela compte. Rapport sur le bien-être : Une référence pour la santé de la population canadienne comprend des informations tirées des évaluations de 6 400 personnes à travers le Canada entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023.

À propos de Dialogue

Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégrée🅪 est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est la première compagnie de soins virtuels à recevoir le certificat d'agrément de base d'Agrément Canada, une validation par un tiers du niveau élevé de qualité et de sécurité des soins. En octobre 2023, la Sun Life a fait l'acquisition de Dialogue, qui fonctionne maintenant comme une entité autonome au sein de la Sun Life Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de la compagnie à l'adresse www.dialogue.co .

