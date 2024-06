Les négociations débutent à la FTPQ

MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ - La Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ), section locale 7300 du SCFP, a officiellement déposé son cahier de demandes à la Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ), donnant ainsi le coup d'envoi à la négociation pour le renouvellement des conventions collectives des 1000 paramédics qu'elle représente. Un autre dépôt, cette fois-ci auprès de la Corporation des services d'ambulance du Québec (CSAQ) est prévu le 30 juillet prochain.

« Avec les paramètres financiers de la fonction publique déjà établis, il n'y a aucune raison que les pourparlers s'étirent sur plusieurs années. Nous souhaitons une négociation rapide qui permettra une période de paix industrielle bien méritée par tous les paramédics du Québec », a déclaré Benoit Cowell, président de la FTPQ.

Les conventions collectives de la FTPQ avec la CESPQ et la CSAQ venaient à échéance le 31 mars 2024.

La FTPQ-SCFP 7300 est présente chez 18 employeurs dans huit régions du Québec : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Estrie, Gaspésie, Lanaudière, Mauricie et Montérégie. Elle est affiliée au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente plus de 17 000 paramédics au Canada, ainsi qu'à la FTQ, le plus grand regroupement syndical au Québec.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 30 580 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

