PORT HARDY, BC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Galgapothla : se tenir ensemble, se donner la main, s'élever les uns les autres

Lors d'une cérémonie historique tenue aujourd'hui à Port Hardy, en Colombie-Britannique, où résident les Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw, le chef Leslie Walkus des Premières Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw et les membres du conseil Gwa'sala-'Nakwaxda'xw, ainsi que l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Grace Lore, ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique, ont signé un accord de coordination visant à affirmer et à rétablir la compétence à l'égard des services à l'enfance et à la famille. Cet accord montre que le vent tourne pour les enfants et les familles, la communauté, la culture et le peuple des Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw. Cet effort de collaboration est ancré dans la compréhension commune que les enfants et les familles autochtones devraient s'épanouir au sein de leurs communautés, entourés de leurs proches et de la richesse de leurs cultures.

Les Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw tiennent profondément à la préservation de leur langue et de leur culture et ont intégré ces principes dans la loi Aux'stila du gingananam, qui signifie « prendre soin de nos enfants », sur la protection et le soutien à l'enfance et à la famille. Les Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw rétablissent les liens entre les enfants et les jeunes à leur famille, leur apprennent qu'ils ont leur place et partagent avec eux les racines des Premières Nations. Pour les Nations Gwa'sala-Nakwaxda'xw, les enfants sont « dlugwe », c'est-à-dire des trésors du ciel, et « kwa'layu », la raison de vivre des grands-parents. La loi Aux'stila du gingananam sur la protection et l'aide à l'enfance et à la famille repose sur ces croyances fondamentales et met l'accent sur la force des familles élargies.

L'accord de coordination établie la compréhension commune, les rôles et responsabilités spécifiques de chaque partie, et solidifie un engagement partagé pour faciliter la prestation des services à l'enfance et à la famille par l'intermédiaire de la société de services familiaux Galgapothla. L'accord aborde également les aspects financiers de la prestation des services à l'enfance et à la famille, en définissant des principes directeurs pour les futurs ententes financières. Le Canada s'est engagé à fournir 105,8 millions de dollars au cours des dix années visées par l'accord. Pour sa part, la Colombie-Britannique s'est engagée à fournir 4,7 millions de dollars, sous réserve d'ajustements annuels pour tenir compte de l'inflation.

La reprise en main des services à l'enfance et à la famille par les peuples autochtones garantit que les générations autochtones, actuelles et futures, s'épanouissent et prospèrent ensemble, et que les expériences du passé soient honorées et respectées.

« En tant que chef, ma priorité absolue pour les Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw est de réduire le nombre d'enfants pris en charge par le système provincial et de récupérer les « enfants perdus ». La loi Aux'stila du gingananam renforce la croyance fondamentale selon laquelle nos enfants et nos familles trouvent de l'espoir dans notre culture et nos traditions qui nous guident depuis des temps immémoriaux. Je suis fier de notre équipe juridictionnelle et des équipes gouvernementales qui ont travaillé d'arrache-pied pour mener à bien ce projet. Nous nous réjouissons de collaborer. »

Chef Leslie Walkus

Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw

« Pendant des décennies, les gouvernements ont séparé les enfants des Premières Nations de leurs familles et de leurs communautés, provoquant des deuils, des traumatismes et des peines sans fin. L'accord conclu aujourd'hui rétablit le droit inhérent des Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw à s'occuper de leurs enfants et de leurs familles, entourés d'amour, de leur langue et de leur culture. Les enfants des Nations Gwa'sala-Nakwaxda'xw grandiront en sachant qui ils sont et d'où ils viennent. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Cet accord est un pas important sur le parcours des Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw vers le rétablissement de leur rôle légitime, et celui de leurs lois, dans la prise en charge des enfants et familles dans leurs communautés. Grâce à leur résilience, elles ont surmonté tant de choses et, en restant enracinées dans leurs croyances, leurs pratiques culturelles et leurs lois, et en réaffirmant leur compétence, les Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw soutiennent leur communauté et leurs familles aujourd'hui et à l'avenir. »

L'honorable Grace Lore

Ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique

Pour la plupart des enfants autochtones, les services à l'enfance et à la famille sont fournis en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles.

en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles. Le 1 er janvier 2020, la Loi fédérale concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi) est entrée en vigueur. La Loi affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale, ce qui inclut la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones.

janvier 2020, la (la Loi) est entrée en vigueur. La Loi affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale, ce qui inclut la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones. L' Indigenous Self-Government in Child and Family Services Amendment Act de la Colombie-Britannique a été adoptée le 25 novembre 2022, faisant de la province la première au Canada à reconnaître expressément le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des communautés autochtones, y compris la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille.

la Colombie-Britannique a été adoptée le 25 novembre 2022, faisant de la province la première au Canada à reconnaître expressément le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des communautés autochtones, y compris la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. En novembre 2020, le premier ministre a annoncé un financement de plus de 542 millions de dollars pour favoriser la participation des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans l'élaboration conjointe du processus de mise en œuvre de la Loi et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille.

Les investissements fédéraux supplémentaires comprennent 73,6 millions de dollars dans le budget de 2021 et 87,3 millions de dollars dans le budget de 2022, pour soutenir la compétence autochtone en matière de services à l'enfance et à la famille. Dans le cadre du budget de 2023 à 2024, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,8 milliard de dollars sur une période de 11 ans, à partir de l'exercice de 2023 à 2024, afin d'aider les communautés à exercer leur compétence en vertu de la Loi , y compris le premier accord avec les Inuit visant à soutenir les solutions communautaires fondées sur la prévention afin de réduire le nombre d'enfants pris en charge.

87,3 millions de dollars dans le budget de 2022, pour soutenir la compétence autochtone en matière de services à l'enfance et à la famille. Dans le cadre du budget de 2023 à 2024, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,8 milliard de dollars sur une période de 11 ans, à partir de l'exercice de 2023 à 2024, afin d'aider les communautés à exercer leur compétence en vertu de la , y compris le premier accord avec les Inuit visant à soutenir les solutions communautaires fondées sur la prévention afin de réduire le nombre d'enfants pris en charge. Il s'agit du quatrième accord de coordination en Colombie-Britannique et du dixième au Canada.

