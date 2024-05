Les municipaux de Gaspé se dotent d'un mandat de grève pour régler la négociation

GASPÉ, QC, le 14 mai 2024 /CNW/ - Fort d'un mandat de grève adopté à 98 % en assemblée générale le 13 mai, les employé-es municipaux de la Ville de Gaspé se donnent les moyens pour que la négociation débloque rapidement.

La négociation des 80 cols bleus et cols blancs se déroulent depuis plusieurs mois. Si plusieurs éléments ont pu être réglés en matière de conditions de travail, les questions du salaire et de l'horaire flexible pour les cols blancs restent litigieuses. Alors que l'été approche, les travailleuses et les travailleurs ont voté un mandat de dix jours de grève à exercer au moment jugé opportun pour amener l'employeur à bouger à la table de négociation. Si des avancées significatives ne sont pas constatées dans les prochains jours, le syndicat est déterminé à augmenter les moyens de pression.



« Tout le monde veut passer un bel été à Gaspé, nous y compris. Mais pour ça, ça va prendre une bonne convention collective rapidement. Quand on se compare aux autres villes de la région, on voit qu'il est possible de faire mieux. La Ville de Gaspé est en bonne santé et elle a les moyens de mieux reconnaître nos efforts. C'est le temps que ça bouge à la table de négociation ! », lance Shawn Lemieux, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Gaspé-CSN.

« Qu'est-ce que le conseil municipal de Gaspé attend pour régler la négociation de ses employé-es ? La Ville de Gaspé a longtemps été à l'avant-garde des conditions de travail des municipaux en Gaspésie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il est temps de retrouver cette fierté pour garder et attirer des travailleuses et des travailleurs qui offrent des services de qualité à Gaspé », de conclure Serge St-Pierre, président du Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CCGIM-CSN).

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]