Les municipalités réclament un plan d'action national pour faire face à la crise de l'itinérance

QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Alors que se déroulent les 4es États généraux de l'itinérance au Québec, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) demande au gouvernement du Québec d'intensifier ses efforts pour contrer l'itinérance, un enjeu qui prend de l'ampleur dans toutes les régions.

Les municipalités sont aux premières lignes de cette crise et constatent une augmentation préoccupante des campements et des installations permanentes dans les espaces publics. À l'approche de l'hiver, l'UMQ insiste sur l'urgence d'agir pour offrir des solutions immédiates et durables aux personnes en situation d'itinérance.

Des mesures immédiates

L'UMQ presse le gouvernement du Québec de :

Déposer un plan d'action national à court terme , incluant des ressources pour permettre aux municipalités de répondre aux besoins criants avant l'hiver;

, incluant des ressources pour permettre aux municipalités de répondre aux besoins criants avant l'hiver; Appareiller les sommes fédérales annoncées pour les campements , en les transférant sans condition aux municipalités dans les semaines à venir;

, en les transférant sans condition aux municipalités dans les semaines à venir; Améliorer la coordination entre le ministère des Affaires municipales, le secteur de l'habitation et les CIUSSS/CISSS , afin de maximiser l'efficacité des interventions;

, afin de maximiser l'efficacité des interventions; Permettre aux municipalités de déroger temporairement au cadre réglementaire, pour accélérer la mise en place de projets liés aux personnes en situation d'itinérance.

« Le gouvernement doit agir avec urgence et cohérence pour épauler les villes dans cette crise humanitaire. Les causes menant à l'itinérance sont essentiellement liées à des compétences provinciales, comme la santé et l'habitation. C'est donc au gouvernement d'assumer un plus grand leadership dans la situation de crise que traverse le Québec, et cela doit venir du plus haut niveau du gouvernement. J'interpelle directement le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, afin qu'il s'implique personnellement dans la réponse à la crise de l'itinérance. Il est nécessaire d'en faire un enjeu apolitique, basé sur une volonté collective d'aider les personnes les plus vulnérables. » a déclaré Bruno Marchand, président du Comité sur l'itinérance de l'UMQ et maire de Québec.

