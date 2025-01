Les municipalités du Québec attendent toujours les sommes du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL)

MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) appelle à la conclusion rapide des négociations entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concernant le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) pour que les sommes soient versées sans condition au gouvernement du Québec. L'UMQ estime à 1,3 milliards de dollars le manque à gagner pour les municipalités québécoises.

L'absence d'entente entre les deux gouvernements freine les investissements essentiels en infrastructures pour répondre à la crise du logement qui touche l'ensemble des régions du Québec. Dans une lettre conjointe adressée au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, l'UMQ et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) expriment leur inquiétude face à la lenteur des négociations et soulignent qu'une telle situation empêche la mise en œuvre rapide des projets de construction de logements.

« Un nombre croissant de municipalités doit arrêter ou ralentir le développement résidentiel en raison d'enjeux de capacité de leurs infrastructures d'eau. Il est essentiel que les fonds du FCIL soient rapidement disponibles pour permettre des investissements substantiels permettant la construction de logements. Nous demandons une conclusion immédiate de l'entente pour permettre aux municipalités de mener à bien ces projets cruciaux », a déclaré Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

L'UMQ souligne que les difficultés rencontrées dans le cadre d'ententes passées justifient la demande de versement des sommes fédérales sans condition. Des conditions restrictives telles que le financement basé sur des estimations de coûts plutôt que sur les coûts réels, des exigences de reddition de comptes excessives et des processus de double approbation ralentissent l'avancement des projets ou nuisent à leur réalisation.

