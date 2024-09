Les municipalités, des partenaires indispensables dans la réforme énergétique du Québec

QUÉBEC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, M. Martin Damphousse, et le président du comité sur la production d'énergie renouvelable et maire de Sainte-Anne-des-Monts, M. Simon Deschênes, ont présenté les recommandations de l'UMQ lors des consultations particulières sur le projet de loi n° 69, Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques.

« Les municipalités, avec leur expertise locale et leur lien direct avec les citoyennes et citoyens, sont des acteurs clés pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Notre rôle est crucial dans l'acceptabilité sociale des projets énergétiques et l'aménagement durable du territoire. Nous sommes prêts à unir nos forces pour faire avancer la transition énergétique du Québec », a mentionné Martin Damphousse, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Varennes.

Les municipalités sont engagées au quotidien envers ces mêmes objectifs. L'UMQ a d'ailleurs lancé en 2023 son Plan énergie, qui met de l'avant la volonté des municipalités à utiliser tous les leviers disponibles pour contribuer aux efforts collectifs en matière d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable.

L'UMQ souhaite toutefois que le projet de loi traduise concrètement ce rôle incontournable des municipalités et propose ainsi des amendements visant à mettre l'aménagement du territoire au cœur des résultats, à intégrer les facteurs clés favorisant l'acceptabilité sociale ainsi qu'à lever certains freins à l'action municipale.

« L'évolution de la production d'énergie éolienne au Québec démontre l'importance de l'acceptabilité sociale des projets. L'exemple de l'Alliance de l'énergie de l'Est en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent illustre d'ailleurs les nombreux avantages collectifs de l'implication directe des municipalités dans les projets de production d'énergie renouvelable, et représente un modèle intéressant à suivre », a conclu Simon Deschênes, président du comité sur la production d'énergie renouvelable et maire de Sainte-Anne-des-Monts.

En ce sens, le projet de loi accorde plus d'autonomie à Hydro-Québec pour les appels d'offres, il est donc crucial de renforcer la collaboration avec tous les acteurs, y compris les municipalités, pour réaliser les objectifs de production d'énergie renouvelable et de décarbonation du Québec. La réussite des projets dépend de leur acceptabilité sociale, et des engagements fermes sont essentiels pour garantir celle-ci.

Le mémoire détaillé de l'UMQ, comprenant ses recommandations sur le projet de loi no 69, est disponible en sur notre site Internet.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]