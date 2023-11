Les moyens de pression des cols bleus et cols blancs s'intensifient à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC, QC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Les cols bleus de la Municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les Laurentides, ont déclenché une grève des heures supplémentaires aujourd'hui afin d'exprimer leur ras-le-bol au regard du déroulement des négociations en vue du renouvellement de leur convention collective.

La pression montera d'un cran, puisque dès le 1er décembre 2023, ce sera au tour du groupe des cols blancs d'exercer ce même moyen de pression. Les deux syndicats dénoncent depuis des mois l'absence de personnes décisionnelles à la table de négociation, particulièrement le directeur général.

Le 8 novembre dernier, avant la tenue du conseil municipal, le maire a accepté de rencontrer les représentants syndicaux avec le directeur général par intérim de la Ville. Malheureusement, aucun progrès n'a été réalisé lors de cette rencontre.

« En toute honnêteté, les discussions ont été très limitées et aucun élément constructif favorisant une entente sur les conditions de travail de nos membres n'a été apporté par la partie patronale. En fait, elle se refusait même à reconnaître les effets négatifs de l'inflation galopante sur le pouvoir d'achat des salarié(e)s. En plus, la Ville ne respecte pas leur expertise. C'est un manque flagrant d'ouverture », dénonce Stéphane Paré, conseiller syndical du SCFP.

Soulignons que le syndicat des cols bleus et la Municipalité se sont récemment entendus sur les modalités du maintien des services essentiels. Les cols blancs, de leur côté, ne sont pas assujettis à cette obligation légale. Cette grève risque donc d'occasionner quelques inconvénients pour la population.

Le 12 septembre 2023, les 41 cols bleus ainsi que les 31 cols blancs ont voté unanimement en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. Les deux groupes sont sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2019.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

